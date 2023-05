Pentagón: Ukrajina zostrelila ruskú raketu americkým systémom Patriot

Trumpa nahneval verdikt v prípade sexuálneho napadnutia novinárky, odvolá sa

DNES - 6:06 Zahraničné

Donald Trump, ktorý podniká kampaň za znovuzvolenie do Bieleho domu, sa odvolá proti rozsudku federálneho súdu v New Yorku v súvislosti so sexuálnym napadnutím novinárky E. Jean Carrollovej.