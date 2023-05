ÚDZS podal trestné oznámenie na poisťovňu Dôvera

Trestné oznámenie voči súkromnej zdravotnej poisťovni Dôvera v súvislosti s účtovaním poistného kmeňa nemá opodstatnenie a neobsahuje nové zistenia. Nie je ničím iným než pokračovaním dlhodobej šikany voči poisťovni. Obdobné trestné oznámenie už v minulosti kompetentné orgány odmietli. Pre TASR to uviedla Dôvera v reakcii na trestné oznámenie, ktoré podal Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS).

„Vyjadrenia týkajúce sa poistného kmeňa spojené so spájaním poisťovní Dôvera a Apollo nie sú ničím novým. Ide o štandardné účtovné operácie, ktoré sa udiali pred 13 rokmi a ich správnosť potvrdili opakované znalecké posudky od renomovaných znalcov a ďalších odborníkov. Pri účtovaní poistného kmeňa sa riadime platnými zákonmi a nie domnienkami predsedníčky ÚDZS,“ skonštatoval PR špecialista zdravotnej poisťovne Matej Štepianský.

Dôvera odmietla tvrdenie ÚDZS, že záporné hospodárenie štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) spôsobilo to, že dotuje súkromné zdravotné poisťovne. „Každá zdravotná poisťovňa je zodpovedná za úhradu zdravotnej starostlivosti pre svojich poistencov. Súkromné zdravotné poisťovne nenesú žiadnu zodpovednosť za katastrofálne hospodárenie VšZP,“ skonštatovala.

V súvislosti s tvrdením, že VšZP hradí nemocniciam viac než súkromné zdravotné poisťovne, poukázala na to, že mala viac zdrojov. Úrad podľa Dôvery „zabudol uviesť, že VšZP bola opakovane neférovo dofinancovaná spolu sumou až 358 miliónov eur“. Vyčíta mu tiež ignorovanie odlišných spôsobov pri vykazovaní a revízii ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Dôvera tvrdí, že ÚDZS dlhodobo prehliada problémy a venuje sa „vymysleným kauzám“, ktoré nemajú žiadny vplyv na zlepšenie zdravotníctva. „Ak by si ÚDZS dôsledne plnil svoje úlohy a fungoval ako skutočný dozorný orgán, už dávno by nekonštatoval stav alarmujúcej straty štátnej poisťovne, ale konal, a spomínaná strata by sa z roka na rok neprehlbovala,“ dodala.

Zdravotné poisťovne vykázali podľa ÚDZS ku koncu marca stratu 69 miliónov eur, príčiny sú rozdielne. Dôvera vykázala stratu 15,6 milióna eur. Jej hospodárske výsledky však ÚDZS označil za skreslené, pretože podľa neho naďalej nadhodnocuje vlastné imanie. Predsedníčka úradu Renáta Bláhová poukázala na to, že poisťovňa neopravila prvotné ocenenie poistného kmeňa po spojení Dôvery a poisťovne Apollo v roku 2009.

Dôvera by tak podľa jej slov minulý rok nedosiahla stratu 14 miliónov eur, ale zisk. ÚDZS v tejto veci podal trestné oznámenie na Úrad špeciálnej prokuratúry, ktorého predmetom je aj podozrenie z naplnenia skutkovej podstaty trestného činu skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie.