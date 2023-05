Matovič: Prezidentka tvorí vládu na hrane ústavy, nepredpokladám našu podporu

Tvrdí to líder OĽANO Igor Matovič. Hlava štátu preto nemôže predpokladať podporu úradníckej vlády od poslancov Národnej rady SR za OĽANO.

„Vzhľadom na to, že prezidentka nedodržala ústavné zvyklosti a nekomunikovala o tvorbe úradníckej vlády s jednotlivými politickými stranami, tak v tom prípade to nie je klasická úradnícka vláda. De facto to budú prezidentské nominácie, v tom prípade nepredpokladám podporu z nášho hnutia,“ povedal na utorkovej tlačovej konferencii Matovič.

Poukázal na skúsenosť z Českej republiky, kde sa úradnícka vláda podľa jeho slov tvorila po konzultáciách so stranami zastúpenými v parlamente. „Prezidentka neprejavila rešpekt voči zástupcom voličov, ktorí si zvolili politické strany v parlamentných voľbách a rozhodla sa ísť cestou, ktorá je podľa nášho názoru na hrane ústavy,“ doplnil.

Matovič neplánuje na prezidentku apelovať s vlastnými návrhmi nominantov. Stretnutie s ňou preto podľa neho nebude mať žiadnu pridanú hodnotu. „Keď prezidentka láme ústavný systém a vysvetľuje si kompetencie po svojom, my v tom asistovať nebudeme,“ doplnil.

Šéf poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš ešte počas utorka hovoril, že hnutie OĽANO chce o zložení vlády odborníkov rokovať s prezidentkou a následne sa rozhodne, či jeho poslanci podporia vládu pri vyslovovaní dôvery. Podpora závisí podľa neho od toho, čo by chcela vláda presadiť.