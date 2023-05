Prezidentka: Závery z kontrol NKÚ sa musia premietať do zmien v prospech štátu

Závery a odporúčania kontrolných autorít štátu by nemali ostávať len na papieri, ale mali by sa premietať do zmien legislatívy a definovania zodpovednosti za realizáciu verejných politík a strategických projektov.

V utorok sa na tom počas spoločného rokovania zhodli prezidentka SR Zuzana Čaputová a predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Ľubomír Andrassy. Informovala o tom hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková. „Aktuálne stoja pred vládou a parlamentom tri výzvy - zabezpečiť udržateľnosť verejných financií, spustiť aktivity súvisiace s novým programovým obdobím európskeho finančného mechanizmu a zaviesť strategické plánovanie vychádzajúce z merateľných ukazovateľov a verifikovaných dát pochádzajúcich z informačných systémov štátu," povedal Andrassy po rokovaní. Šéf NKÚ na stretnutí zdôraznil potrebu posilniť vnútorné kontrolné mechanizmy vo verejných inštitúciách a nevyhnutnosť vyvodzovať osobnú zodpovednosť za zlyhania pri manažovaní a riadení. Prezidentka je jedným z troch najvyšších ústavných činiteľov, ktorým NKÚ zasiela pravidelné súhrnné informácie o výsledkoch kontrolnej činnosti. Úrad ich začal zasielať najvyšším ústavným činiteľom v roku 2016. Prezidentka podľa hovorkyne vyjadrila podporu kontrolnému úradu, ktorý považuje za jeden z pilierov zdravého a efektívneho fungovania štátnej a verejnej správy.