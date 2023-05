SHMÚ upozorňuje na jav El Niňo

V druhej polovici roka by sa mohol vyvinúť jav El Niňo. Pravdepodobne by výrazne podporil nárast globálnej teploty. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti. Klimatológ Pavel Matejovič pre TASR doplnil, že to, či bude tohtoročné leto na Slovensku teplejšie ako vlaňajšie, sa nedá teraz predpovedať.

El Niño je prirodzene sa vyskytujúce oceánsko-atmosférické kmitanie spojené s otepľovaním povrchu vody v rovníkovej oblasti Tichého oceánu. Vyskytuje sa v priemere každé dva až sedem rokov. Jeho epizódy zvyčajne trvajú deväť až 12 mesiacov. Najvýraznejšie sa naposledy vyskytol v rokoch 2015 a 2016.

„Počas obdobia máj až júl 2023 existuje momentálne 60-percentná šanca na prechod z ENSO-neutrálneho stavu do stavu El Niño, a táto pravdepodobnosť sa zvýši na približne 70 percent v období jún až august a na 80 percent v období júl až september,“ priblížili meteorológovia s tým, že to vyplýva z aktualizovanej prognózy Svetovej meteorologickej organizácie.

Nad oceánmi očakávajú odborníci v najbližších mesiacoch nadnormálne vysokú teplotu povrchovej vrstvy vody. To pravdepodobne prispeje k nadnormálnym teplotám vzduchu nad rozsiahlymi časťami kontinentov. „Kladné teplotné anomálie sa očakávajú bez výnimky vo všetkých oblastiach na severnej a južnej pologuli,“ uviedli.

Matejovič v tejto súvislosti poukazuje, že výraznejší vplyv na podnebie má v súčasnosti klimatická zmena. Tá spôsobuje oveľa výraznejšie zvyšovanie teploty. „Aj v jej dôsledku sa u nás pravidelne vyskytujú nadnormálne teplé letá s vlnami horúčav. Tak tomu bolo aj v ostatných rokoch. Je teda predpoklad, že aj toto leto bude teplotne nadnormálne bez ohľadu na uvedený klimatický fenomén,“ skonštatoval.

Vplyv na globálnu teplotu sa zvyčajne podľa SHMÚ prejaví až v roku po vrcholení javu El Niño. Preto bude pravdepodobne najzreteľnejší v roku 2024. Vedecko-technický pracovník pre numerickú meteorológiu Jozef Pecho pre TASR povedal, že potenciálny vplyv El Niňa na leto v tomto roku bude minimálny, prípadne žiadny. Zvlášť to platí o regióne strednej Európy. „Priame prejavy El Niño na charakter počasia v Európe zatiaľ nie sú dostatočne preskúmané, avšak objavili sa v súvislosti s výskytom chladnejších zím v severnej Európe a miernejších a na atmosférické zrážky málo bohatých zím v oblasti Stredomoria,“ poznamenal.