Spaľovanie kalórií bez cvičenia: Nemusíte sa len potiť v posilňovni, dá sa to aj takto

Podľa NHS by dospelí do 64 rokov by mali vykonávať nejaký druh fyzickej aktivity každý deň a počas týždňa by sa mali pohybovať medzi miernymi, intenzívnymi a posilňujúcimi činnosťami.

Zatiaľ čo hodina cvičenia alebo beh sú úplne prijateľné spôsoby, ako rozprúdiť srdce, existuje mnoho spôsobov, ako dosiahnuť odporúčanú úroveň pohybu. Fyzická aktivita sa skrýva aj v bežných veciach, ktoré už možno aj robíte, píše portál The Sun.

Upratovanie

Ak vás čaká upratovanie, no chceli ste stihnúť aj nejaké to cvičenie? Môžete to spojiť do jedného. Štúdia vykonaná tento rok zistila, že ľudia môžu pri upratovaní kuchyne spáliť približne 276 kalórií, zatiaľ čo umývanie kúpeľne spotrebuje 173 kalórií a spálne 154.

Kávové prechádzky

Plánované stretnutie s priateľmi a posedenie pri káve zmeňte na kávovú prechádzku. Takto sa stretnete, ale aj spravíte niečo pre svoje zdravie. V ten deň strávite sedením o niečo kratší čas a nahradíte ho aktivitou.

Záhradníctvo

NHS popisuje záhradkárčenie ako aktivitu na posilnenie svalov, najmä ak zahŕňa kopanie, rýľovanie či hrabanie. Správa klinickej medicíny zistila, že tieto pohyby - rovnako ako kosenie - môžu spáliť toľko kalórií ako tradičné cvičenie.

Tanec

Ak sa zbavíte alkoholovej časti, diskotéky či tanečné bary poskytujú skvelý priestor na spálenie kalórií. Nechce sa vám nikam ísť? Roztancujte sa v pohodlí domova.

Skákanie

Trampolína nie je len pre deti. Štúdia z roku 2016 zistila, že 19-minútové tréningy na trampolíne spália rovnaké množstvo energie ako beh rýchlosťou takmer 10 km/hod za rovnaký čas. Námahu si pri tom kvôli všetkej zábave, ktorú si užívate, zrejme nevšimnete.

Choďte po schodoch

Používate radšej výťah alebo chodíte po schodoch? Podľa štúdie z roku 2021 zdolanie viac ako piatich poschodí schodov denne môže znížiť riziko predčasnej smrti.