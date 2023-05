Video: Toto je najhoršia poloha na spánok, radšej spite takto

Odborník na spánok, James Leinhardt, zverejnil na sociálnej sieti TikTok video, v ktorom odhalil tú najhoršiu polohu na spanie a vyzval ľudí, aby pri spánku vyskúšali radšej inú polohu.

Spánok na bruchu s rukami natiahnutými okolo vankúša je podľa neho to najhoršie. Vo videu, ktoré má viac ako 52,4 milióna videní, Leinhardt demonštroval na plastovej kostre položenej v rovnakej polohe, ako dokáže stlačiť vaše stavce. Súčasťou polohy sú podľa neho bolesti krku a chrbta i mravčenie. Táto poloha je pre mnohých tou najpohodlnejšou, no podľa Leinhardta to môže mať dlhodobé následky.

Podľa Leinhardta si ľudia myslia, že je to pohodlnejšie, pretože je to to, na čo sú zvyknutí. Umiestnenie vankúša je podľa neho životne dôležité pre dobrý spánok, a navrhol mať jeden vankúš na položenie hlavy a druhý vankúš medzi nohami. „To podporí a stabilizuje bedrovú časť a je menej pravdepodobné, že tú nohu prehodíte,” povedal vo videu. Ľudí vyzval, aby v takejto polohe spávali každú noc.