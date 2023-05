Obžalovaný Dušan Kracina odmietol účasť na príprave vrážd prokurátorov

"Nikdy nič, za čo som obžalovaný, sa nestalo," povedal v rámci utorkového výsluchu pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku.

„Nikdy som neurobil žiadnu reálnu aktivitu smerujúcu k sledovaniu alebo usmrteniu pána Žilinku,“ povedal. Zdôraznil, že nikoho v tejto súvislosti ani nekontaktoval.

Po skončení výsluchu obžalovaného bola približne do 13.20 h vyhlásená obedná prestávka. Popoludní by sa mali čítať ďalšie listinné dôkazy, výsluch by mala ešte absolvovať dvojica Alena Zs. a Marian K. Po prípadnom ukončení dokazovania by sa mohli začať aj záverečné reči.

V kauze prípravy vraždy súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku, súčasného špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a bývalého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho čelia obžalobe okrem Dušana K. aj ďalšie tri osoby, a to Marian K., Alena Zs. a Darko D. Tomáš Sz. bol vylúčený na samostatné konanie, súd ho uznal za vinného. Objednávka na vraždy Žilinku a Lipšica mala prísť od Mariana K. podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Šufliarskeho približne o rok neskôr. Spolu s touto kauzou sa na ŠTS pojednáva aj prípad vraždy novinára Jána Kuciaka z februára 2018, kde stále čelia obžalobe Marian K. a Alena Zs.