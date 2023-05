ZSSK môže usporiť či využiť efektívnejšie 130 mil. eur, firma závery víta

V utorok o tom informovalo Ministerstvo financií (MF) SR na základe vládneho auditu ZSSK. Firma jeho závery víta.

Na audite sa spolupodieľal Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) MF. Obsahom záverov sú aj odporúčania, ktoré by mohli osobnú železničnú dopravu ešte viac zefektívniť.

„Plnenie odporúčaní z auditu by malo v dlhodobom horizonte zvýšiť efektívnosť využitia zdrojov o 94 miliónov eur a príjmy z cestovného o ďalších 15 miliónov až 36 miliónov eur. Časť uvoľnených zdrojov sa môže použiť na zavedenie častejších vlakových spojení a zvýšenie kvality dopravy,“ hovorí riaditeľ ÚHP Martin Haluš.

Firma počas predchádzajúceho obdobia urobila viacero zmien, ktoré priniesli úsporu financií a zlepšili fungovanie spoločnosti aj z pohľadu cestujúcich, uviedol rezort financií. ÚHP s odborníkmi ZSSK v rámci auditu identifikovali aj ďalšie opatrenia, pomocou ktorých môže osobný dopravca dosiahnuť ešte vyššiu hodnotu za rovnaký objem peňazí.

Jedným z najdôležitejších opatrení je podľa MF optimalizácia grafikonu a objednávky vlakov. To znamená, aby ZSSK pridala vlaky tam, kde ich naozaj treba a obmedzila tie, ktoré sú využívané len minimálne. Pomocou efektívnejšieho nastavenia spojov by mohol v horizonte niekoľkých rokov stúpnuť počet spojov o približne 15 až 20 % pri zachovaní rovnakej výšky štátnej dotácie.

Ďalším riešením, ktoré by prispelo k rozvoju osobnej železničnej dopravy, je na základe vyjadrení rezortu financií úprava cestovného. MF spresnilo, že dorovnaním cestovného o infláciu by firma zarobila o približne 15 miliónov eur viac. Dorovnanie na úroveň tržieb dopravnej spoločnosti České dráhy by znamenalo ďalších 21 miliónov eur navyše, dodalo. Toto opatrenie podlieha schváleniu regulačného úradu a Ministerstva dopravy SR.

Jedným z odporúčaní auditu je zavedenie automatizovaného predaja lístkov. Na Slovensku je v porovnaní s veľkosťou železničnej siete štvornásobne viac predajných miest ako u národného dopravcu v Rakúsku. Audit preto odporúča zachovať osobný predaj na približne štyridsiatich najdôležitejších staniciach a na ostatných zaviesť automaty a uľahčiť nákup lístkov vo vlaku. Takto by železnice vedeli ušetriť približne 13 miliónov eur ročne.

Potenciál úspor z ďalších opatrení je 38 miliónov eur, napríklad v efektívnejšej údržbe a lepšom obstarávaní opráv. V súčasnosti prebieha v Železničnej spoločnosti Slovensko analýza obstarávania externej údržby. Pozitívne kroky už podľa MF spoločnosť uskutočnila aj v predminulom roku, napríklad v oblasti zreálnenia doby odpisovania majetku, čo pomohlo znížiť výšku štátnej dotácie.

Generálny riaditeľ ZSSK Roman Koreň reagoval, že konkurencieschopnosť Železničnej spoločnosti Slovensko bude kľúčová vzhľadom na povinnú liberalizáciu železničnej dopravy po roku 2030. „So všetkými odporúčaniami ÚHP už niekoľko mesiacov pracujeme a postupne ich zavádzame do praxe,“ dodal.

Riešením stabilizácie financovania je vytvorenie nového dlhodobého modelu, ktorý by garantoval výkony a výšku financovania, vypočítanú podľa štandardizovaného postupu. Výmenou za to sa ZSSK zaviaže dodržiavať dohodnutú výšku financovania, uzavrel rezort financií.