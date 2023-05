Toto je dôvod, prečo by ste mali banánové šupky namočiť do vody

Vo vašom odpadkovom koši sa môže nachádzať cenná surovina, ktorou dokážete podporiť rast vašich rastlín. Záhradkárka Madison Brandy sa na sociálnej sieti podelila o jednoduchý recept na fermentovaný kokteil pre rastliny. V jednom z jej videí na TikToku poradila divákom, ako využiť obľúbené ovocie.

"Keďže moje deti jedia toľko banánov, povedala som si, že je čas vyrobiť banánové hnojivo," povedala na začiatku videa. Na tento recept potrebujete len banánové šupky, sklenenú nádobu a vodu.

Madison o videu ukázala, ako banánové šupky vložila do sklenenej nádoby a naplnila ju po okraj vodou. Následne nádobu zatvorila, no varovala divákov, aby fľašu nezatvárali príliš, pretože v nej bude prebiehať kvasenie.

Madison povedala, že nádoby necháva niekoľko dní na slnku a potom tekutinu preleje do väčšej nádoby. Aby bola šetrná k životnému prostrediu, banánové šupky vyhodí do záhrady, aby sa vstrebali do pôdy.

Vodu z banánov naleje do nádoby na zalievanie a pridá do nej viac vody, aby mohla jednoducho zalievať rastliny na záhrade. "Banánové šupky sú veľmi bohaté na vápnik, horčík, fosfor a draslík. To všetko rastlina potrebuje na dobrý rast,” uviedla Madison vo videu.

Mnohí ľudia sa s jej receptom stotožnili a v komentároch sa podelili o svoj vlastný názor. "Kedysi som to robila aj s odrezkami zo záhrady, keďže som nekompostovala, nazývala som to "záhradný čaj". Do pôdy sa mi vrátilo veľa živín," pochvaľovala si jedna osoba v komentároch. "Robím to každý týždeň v starom džbáne," dodal ďalší fanúšik.