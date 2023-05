Video: Vodič jazdil pod vplyvom drog a so zákazom činnosti

POD VPLYVOM DROG A SO ZÁKAZOM ČINNOSTI JAZDIL PO PEZINSKEJ BABE A OHROZOVAL OSTATNÝCH ÚČASTNÍKOV CESTNEJ PREMÁVKY‼️ Podozrivý spôsob jazdy vozidla zn. Škoda Octavia upútal pozornosť diaľničných policajtov Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave počas ich výkonu služby na ceste z Pezinskej Baby v smere do Pezinka. Z toho dôvodu hneď ako to bolo možné policajti vodiča na vozidle zastavili a podrobili kontrole. Následnou lustráciou v evidenciách Policajného zboru bolo zistené, že 20- ročný Lukáš má dopravným inšpektorátom uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá. Zároveň policajti spozorovali v správaní vodiča známky po požití omamných a psychotropných látok. Z toho dôvodu bol prevezený do nemocnice na toxikologické vyšetrenie, ktorého výsledok bol pozitívny na látku THC. Voči 20-ročnému Lukášovi bolo začaté trestné stíhanie a zároveň mu bolo vznesené obvinenie vo veci prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia.