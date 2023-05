5 prekvapivých potravín, ktoré spôsobujú zapáchajúce vetry. V týchto prípadoch navštívte lekára

Vypúšťanie plynov z čriev je úplne normálny telesný jav, no v niektorých prípadoch môže byť obzvlášť nepríjemný. Ľudia väčšinou vypustia vetry aj 20-krát za deň, pričom veľká časť plynov nemá zápach. Výskum ukázal, že nepríjemný zápach sa vyskytuje len asi v jednom percente vetrov.

Niektoré potraviny však môžu spôsobiť, že vaše črevá v procese ich rozkladu vyprodukujú naozaj nepríjemné plyny. Za zápach je zodpovedný sírovodík, ktorý vzniká, keď črevné baktérie rozkladajú síru v potravinách. Nemusí to nutne znamenať, že máte nejaké ochorenie, no ak vás plynatosť znepokojuje, navštívte svojho praktického lekára.

Tu je zoznam potravín, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobujú zapáchajúce vetry.

1. Hovädzie a bravčové mäso

Konzumácia červeného mäsa, ako je hovädzie a bravčové mäso, môže spôsobovať zapáchajúce prdy. Ide najmä o časti mäsa s vyšším podielom tuku, ktoré telo trávi dlhšie. Tučné mäso je tiež bohaté na metionín, čo je aminokyselina obsahujúca síru.

2. Proteínové nápoje

Ďalšou prekvapujúcou potravinou, ktorá spôsobuje zápach, sú proteínové koktaily. Hoci sú skvelé na budovanie svalov, pre vaše trávenie predstavujú výzvu. Pri rozkladaní potravín bohatých na bielkoviny sa v tele vytvára viac sírovodíka. To je dôvod, prečo môžu plyny páchnuť viac po jedle s vysokým obsahom mäsa alebo po proteínovom kokteile.

3. Brokolica

Hoci je brokolica výživná superpotravina, obsahuje aj veľké množstvo síry. Táto chemická látka je vinníkom zápachu pripomínajúcom skazené vajcia. Podobne ako iné druhy hlúbovej zeleniny, vrátane karfiolu, kapusty a kelu, aj brokolica obsahuje glukozinoláty, ktoré prispievajú k zápachu síry. To by vás však nemalo odradiť od konzumácie hlúbovej zeleniny, pretože je bohatá na zdravú vlákninu.

4. Pivo a víno

Noc v bare môže mať často za následok, že návštevy toalety na druhý deň nie sú príjemné. Okrem toho, že narušujú celkové trávenie a spôsobujú hnačku, pivo a víno sú aj zdrojom síry.

Obsahujú siričitany, zlúčeniny oxidu siričitého, ktoré sa prirodzene vyskytujú v zložkách používaných na výrobu alkoholických nápojov. Tieto zlúčeniny pomáhajú zabraňovať množeniu baktérií a môžu spôsobiť zakalenie nápoja, ale aj zapáchajúce prdy.

5. Hrášok

Každý vie, že fazuľa môže spôsobiť plynatosť, no prekvapivejším zdrojov je hrášok. Ten patrí medzi strukoviny, ktoré obsahujú cukry a vlákninu, ktoré telo ťažšie trávi.

Kedy je potrebné kvôli plynatosti vyhľadať lekára

Ak plynatosť znižuje kvalitu vášho života a voľnopredajné lieky nezaberajú, mali by ste navštíviť praktického lekára. K lekárovi by ste sa mali objednať aj vtedy, ak vás bolí brucho alebo máte neustálu plynatosť. Ak máte stále zápchu alebo hnačku alebo ak ste schudli bez toho, aby ste sa o to snažili, mali by ste tiež navštíviť svojho praktického lekára. Ak máte krv v stolici, je dôležité vyhľadať pomoc. Tieto príznaky môžu byť spôsobené problémami, ako je zápcha alebo syndróm dráždivého čreva. Krv tiež môže byť znakom hemoroidov alebo nádorového ochorenia.