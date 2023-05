Srdcové zlyhávanie sa môže vyskytnúť u jedného z desiatich ľudí

"Nebezpečenstvo tejto diagnózy spočíva práve v tom, že ľudia si jej príznaky mylne zamieňajú so starnutím," vysvetlila kardiologička a prezidentka Slovenskej kardiologickej spoločnosti (SKS) Eva Goncalvesová.

Srdcové zlyhávanie sa vyskytuje v 20 až 30 percentách u ľudí vo veku od 70 do 80 rokov, postihnúť môže aj mladšie ročníky nad 40 rokov. Vyšší predpoklad rozvoja ochorenia majú pacienti po infarkte či iných srdcových ťažkostiach. Ide o stav, keď srdce nie je schopné zabezpečiť prečerpávanie krvi do organizmu a zásobovať orgány či tkanivá kyslíkom a živinami. Prejavovať sa to môže dýchavičnosťou, celkovou slabosťou a únavou či opuchom členkov v dôsledku zadržiavania vody v tele.

Ochorenie nemá priaznivú prognózu, v priebehu piatich rokov od stanovenia diagnózy podľa údajov zomiera približne 50 percent pacientov. Národné centrum zdravotníckych informácií eviduje za rok 2021 vyše 22.000 hospitalizácií z dôvodu srdcového zlyhávania, pričom hospitalizáciu neprežije deväť percent pacientov. Po prepustení z nemocnice sa do dvoch mesiacov vráti až 15 percent pacientov. Nepriaznivé údaje o prežívaní pacientov po prepustení z nemocnice podľa Goncalvesovej súvisia aj s nedostatkom špecialistov. „Pacienta by mal špecialista vidieť ideálne už do dvoch týždňov po ukončení hospitalizácie,“ uviedla.

Predseda pracovnej skupiny pre srdcové zlyhávanie SKS Peter Lesný podotkol, že z hľadiska výskytu, mortality, počtu hospitalizácií i ekonomických nákladov predstavuje srdcové zlyhávanie väčšiu záťaž pre zdravotnú starostlivosť ako štyri najčastejšie onkologické ochorenia. „Mimoriadne dôležité je zachytiť a liečiť pacientov včas,“ zdôraznil.

Odborníci sa zhodujú v tom, že ľudí na Slovensku treba vzdelávať o symptómoch srdcového zlyhávania, ako aj posilniť systém starostlivosti o pacientov po prekonaní infarktu myokardu či pri iných problémoch so srdcom. Za nepriaznivými štatistikami je podľa odborníkov mnohokrát aj nízky záujem Slovákov o starostlivosť o svoje zdravie.