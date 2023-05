Lietadlo MiG-21 sa zrútilo na dom, hlásia mŕtvych a zranených

Havária vojenského lietadla ruskej výroby MiG-21 v Indii si v pondelok vyžiadala troch mŕtvych a troch zranených. Nehoda sa stala počas výcvikového letu neďaleko Suratgarhu v západoindickom štáte Rádžastán.

Indické letectvo potvrdilo, že došlo k úmrtiu troch ľudí. Pilot sa katapultoval. „Pilota sa podarilo bezpečne zachrániť. MiG-21 sa zrútil na dom,“ povedala polícia. Príčiny nehody sa začali vyšetrovať.

The accident has unfortunately led to the loss of three lives on ground.

The IAF regrets this loss and offers its deepest condolences to the bereaved families.https://t.co/2qcCldHSgU