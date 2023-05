Zelenskyj povedal, čo je hlavný cieľ Ruska

„Bezpečnosť je hlavným cieľom Ruska. V našej krajine a takisto aj všade v Európe, všade v slobodnom svete,“ povedal Zelenskyj vo videu zverejnenom na Twitteri. „Ničenie bezpečnosti, spôsobovanie smrti a chaosu je všetko, čo teroristický štát robí,“ pokračoval.

Každý, kto pomáha Ukrajine, kto posilňuje partnerstvo medzi Európskymi krajinami v záujme bezpečnosti a v záujme spoločnej sily, a každý, kto vyvíja tlak na teroristický štát, je podľa Zelenského obrancom mieru.

Prezident vyjadril poďakovanie všetkým vo svete, ktorí stoja pri Ukrajine. Ukrajina podľa jeho slov rokuje so svojimi partnermi o zbraniach, ktoré jej pomôžu obnoviť mier.

Pripomenul i úsilie ukrajinských vojakov na bojisku a poďakoval im za ich nasadenie a úspechy.

Security is the main target for . In our country & in all the free world. Destroying it, bringing death & chaos is all the terrorist state does. All who help restore security, who put pressure on the terrorist state – all are defenders of peace. I thank everyone who with ! pic.twitter.com/5wKgsNRp2P