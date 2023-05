Toto musíte zjesť spolu s cesnakom, inak budete páchnuť celý deň

Cesnak patrí medzi obľúbené prísady do jedál a vďaka jeho liečivým účinkom vás dokáže chrániť pred prechladnutím. Mnohí ľudia sa však vyhýbajú konzumácii cesnaku, pretože sa boja, že budú pre okolie pôsobiť nepríjemne. Lekárka, ktorá sa zaoberá zdravím tráviaceho traktu, odhalila, prečo môžete po cesnaku páchnuť celý deň.

"Keď sa cesnak trávi, vedľajšie produkty cesnaku sa vstrebávajú do krvného obehu a prenášajú sa do pľúc," napísala britská doktorka Megan Rossiová v príspevku na Instagrame. To je podľa gastroenterologičky dôvod, prečo nedokážete pach cesnaku potlačiť ani žuvačkou. Podľa nej sa však nemusíte obávať účinku cesnaku na váš telesný pach. Prezradila totiž jednoduchý trik, ako zabrániť zápachu po cesnaku.

Pomôže jablko aj zelené listy

Foto: Elenadesign/Shutterstock.com

Podľa doktorky pre zdravie čriev stačí, ak popri každom cesnakovom jedle zjete jablko. Chemické látky v tomto osviežujúcom ovocí, medzi ktoré patrí aj kvercetín, preukázateľne pôsobia na zlúčeniny síry v cesnaku a odstraňujú tento špecifický zápach, uviedla Rossiová.

Ak jablká nie sú vaším obľúbeným ovocím, alebo ak sa nehodia k vášmu jedlu, doktorka navrhla zjesť s cesnakom šalát, špenát alebo petržlenovú vňať na osvieženie dychu. Nie je prekvapením, že čerstvá mäta tiež dokáže robiť zázraky. Tieto potraviny podporia aj vaše črevné mikróby.

Cesnak nechajte pred konzumáciou odstáť

Hlavnou účinnou látkou v cesnaku je alicín, ktorý môže podporiť aj váš imunitný systém v boji proti vírusom, uviedla doktorka Rossiová. Odvolala sa na klinickú štúdiu z roku 2001, v ktorej ľudia, ktorí denne užívali cesnakový doplnok, mali menšiu pravdepodobnosť prechladnutia a ak aj infekciu mali, dokázali sa rýchlejšie zotaviť. Doktorka Rossiová má ďalší tip, ako využiť liečivé účinky cesnaku naplno. Potom, ako ho nakrájate alebo rozdrvíte, by ste ho mali pred konzumáciou alebo varením nechať desať minút odstáť, aby sa vytvorilo viac alicínu.