Petr Pavel v súkromí varoval ukrajinské vedenie pred katastrofou

Český prezident Petr Pavel povedal, že v súkromí varoval ukrajinské vedenie pred katastrofou, ktorú by mohlo spôsobiť uponáhľanie protiútoku. TASR o tom informuje podľa správy denníka The Guradian.

Pavel počas nedávneho stretnutia varoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a ukrajinského premiéra Denysa Šmyhaľa, že už viac nemajú výhodu momentu prekvapenia, ktorý im pomohol vlani pri úspešných útokoch v Charkovskej a Chersonskej oblasti.

Český prezident, ktorý bol do roku 2018 predsedom vojenského výboru NATO, uviedol, že Zelenskyj jeho a slovenskú prezident Zuzana Čaputovú požiadal počas aprílovej návštevy Ukrajiny o výzbroj pre mechanizovanú brigádu.

„Snažia sa vytvoriť deväť mechanizovaných brigád a keďže stretol mňa a Zuzanu Čaputovú v rovnaký deň, požiadal nás, či si každá krajina nemôžeme vziať jednu brigádu,“ uviedol Pavel s tým, že splniť jeho požiadavku by bolo zložité.

„Zrejme sa im stále zdá, že nemajú všetko na to, aby začali úspešnú operáciu,“ uviedol Pavel v rozhovore, ktorý Guardianu poskytol počas návštevy Londýna, kde sa zúčastnil na korunovácii britského kráľa Karola III.

Pavel dodal, že počas stretnutia naliehal na Šmyhaľa, aby sa nedal uponáhľať. „Ak by tento protiútok zlyhal, mimoriadne by to uškodilo Ukrajine, pretože naň už minimálne tento rok nebude mať ďalšiu príležitosť,“ uviedol.

Dodal, že Ukrajine hrozí, že bez ohľadu na silu svojej armády utrpí veľké straty. Preto si nemôže dovoliť, aby jej protiofenzíva zlyhala.

Zároveň Ukrajincov varoval pred Ruskom, pretože to má stále dosť ľudskej sily a aj vybavenia, i keď staršieho. Rusi budú mať zároveň podľa Pavla výhodu, pretože budú v obrannej pozícii. „Ukrajina utrpí obrovské straty, aj keď bude dobre pripravená. Takže napadnutie nepriateľa ako je Rusko bude zložité a Rusi sa nenechajú druhýkrát prekvapiť,“ povedal Pavel.

Okrem toho tiež český prezident spochybnil tvrdenia Moskvy, že Kyjev sa pri útoku bezpilotnými lietadlami na Kremeľ snažil zabiť ruského prezidenta Vladimira Putina. Vzhľadom na obranný štít v okolí Moskvy je to podľa Pavla „nonsens“ a mohlo by ísť o zámienku na podniknutie väčšieho vzdušného útoku na Ukrajinu.