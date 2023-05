Slovensko bude mať úradnícku vládu. Prezidentka uviedla, kto ju bude viesť

Predsedom vlády odborníkov bude viceguvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Ľudovít Ódor. Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenuje úradnícku vládu po 15. máji. Tím vlády odborníkov je už zostavený. Hlava štátu to oznámila počas nedeľného vyjadrenia pre médiá. Tu je celé stanovisko prezidentky:

„Vážené spoluobčianky a vážení spoluobčania,



po udalostiach z konca týždňa, predovšetkým však po žiadostiach poverených ministrov Vlčana a Káčera bolo zrejmé, že jediný krok, ktorý musí nasledovať je vymenovanie vlády odborníkov. Návrhy premiéra Hegera na tomto mojom rozhodnutí už nemohli nič zmeniť.



Do vymenovania novej vlády, ktorá vzíde z parlamentných volieb ostáva približne 6 mesiacov. Voľby sú síce na konci septembra, avšak doposiaľ každá vláda na Slovensku sa tvorila niekoľko ďalších týždňov. Pol roka je teda ešte dosť dlhá doba na to, aby vláda odborníkov mohla stabilizovať situáciu a priviesť Slovensko k predčasným voľbám.



Keďže som na možnosť vlády odborníkov musela byť pripravená, tím nových ľudí je dnes zostavený. Potrebujú ukončiť záväzky na svojich doterajších pôsobiskách, a preto k vymenovaniu novej vlády pristúpim začiatkom nie nadchádzajúceho, ale až ďalšieho týždňa. Považujem to za vhodné aj kvôli hladkému ukončeniu a odovzdaniu agendy medzi vládami. O menách budem najskôr informovať lídrov politických strán a následne budem informovať aj verejnosť, a to v najbližších dňoch. Môžem však už dnes potvrdiť, že predsedom vlády bude súčasný viceguvernér Národnej banky Slovenska Ľudovít Ódor.



Pokiaľ ide o členov vlády, chcem dnes povedať, aké kritériá boli rozhodujúce pre ich výber. Prirodzene hlavným kritériom bola odbornosť, ale zároveň boli výlučne vyberaní ľudia, ktorí nebudú kandidovať v najbližších parlamentných voľbách. Inak povedané, cieľom je nezvýhodniť žiadnu z politických strán v prebiehajúcej predvolebnej súťaži. Bude to teda vláda ľudí, pre ktorých vládnutie nebude predvolebnou kampaňou. Chcem zároveň vyjadriť vďaku ľuďom, ktorí túto zodpovednosť na seba zoberú a to v mimoriadne ťažkej situácii.



Opätovne zopakujem to, prečo som úradnícku vládu nevymenovala už skôr. Bolo to aj z toho dôvodu, že vláda Eduarda Hegera mala pripravené viaceré návrhy zákonov týkajúce sa Plánu obnovy, riešenia energetickej krízy, pomoci samosprávam a ľuďom najviac postihnutých chudobou. Som presvedčená, že tieto zákony boli v prospech Slovenska a vláda Eduarda Hegera mala väčšiu šancu ich v parlamente presadiť, čo sa prevažne aj stalo. Vzhľadom na zostávajúci počet schôdzí parlamentu, keď už nie je možné predkladať návrhy zákonov, odpadá aj tento dôvod pre moju zdržanlivosť ohľadom úradníckej vlády.



K dnešnému vyhláseniu povereného premiéra iba stručne - i keď dnes oznámil vrátenie poverenia, nemá to žiadne právne účinky. Jeho vláda, vrátane všetkých poverených ministrov, musí pôsobiť dovtedy, kým nevymenujem vládu odborníkov.



Pokiaľ ide o okolnosti poskytnutia dotácie ministrovi Vlčanovi z novembra minulého roka - keď som sa túto informáciu dozvedela, požiadala som premiéra o preverenie situácie a závery kontroly. Medzi tým však poverený minister požiadal o zbavenie poverenia, čím veci nabrali jasný spád.



Na záver mi dovoľte ešte jednu výzvu.



Chcem požiadať všetkých politikov, ale aj inak verejne pôsobiacich ľudí, aby svojimi vyjadreniami nešírili klamstvá a neoslabovali tak zvyšky súdržnosti v našej krajine. Dezinformácie o progresívnom puči alebo americkej ambasáde a iné klamstvá vyjadrujú mentálny a hodnotový svet šíriteľov týchto výmyslov, nie môj. Je nebezpečné a bezohľadné k občanom šíriť klamstvá a tým vopred spochybňovať vládu, ktorú je potrebné vymenovať. Členovia vlády sa vyberali podľa odbornosti, a teda prirodzene medzi nimi budú ľudia z konzervatívneho aj liberálneho prostredia.



Slovensko potrebuje ako soľ stabilitu, poriadok, odbornosť a návrat k slušnej politike. Verím, že krok, ku ktorému musím pristúpiť, teda vymenovanie vlády odborníkov, k tomu prispeje.“