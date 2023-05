KDH verí, že prezidentka bude nadstranícka pri zložení úradníckej vlády

Úradnícka vláda by mala byť schopná prijímať odborné rozhodnutia bez snahy zaťahovať ľudí do ideologických či zbytočných politických zápasov. Povedal to šéf KDH Milan Majerský.

László Sólymos z mimoparlamentnej maďarskej strany Aliancia reagoval tým, že Eduard Heger sa mal funkcie dočasne povereného premiéra vzdať už v decembri 2022, keď bola jeho vláde vyslovená nedôvera. „Volali sme po úradníckej vláde. Eduard Heger sa svojej funkcie nakoniec vzdal až dnes, keď už nebolo úniku. K tomuto kroku mal pristúpiť už 15. decembra 2022. Slovensko by nestratilo päť cenných mesiacov,“ uviedol Sólymos v stanovisku.

Eduard Heger požiadal prezidentku Zuzanu Čaputovú o zbavenie poverenia viesť vládu. Oznámil to v nedeľu. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že prezidentka neprijala ani jeden z jeho návrhov, ktoré považoval za stabilnejšie a menej riskantné než vymenovanie úradníckej vlády. Hlave štátu chce nechať priestor pokúsiť sa s úradníckou vládou stabilne priviesť Slovensko k predčasným voľbám.