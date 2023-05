ZSSK upozorňuje na výluky vlakov

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) upozorňuje na plánované výluky v súvislosti s elektrifikáciou úseku Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou. Výluka bude prebiehať v troj- a štvordňových blokoch od 9. mája do 27. júla.

Pre cestujúcich bude vedená náhradná autobusová doprava v úseku Košice - Turňa nad Bodvou pre vlaky diaľkovej dopravy a v úseku Čečejovce - Moldava nad Bodvou, mesto pre vlaky regionálnej dopravy.

„Okrem toho dôjde aj k obmedzeniu prevádzky lôžkových vozňov vo vnútroštátnej i medzištátnej preprave. Dotkne sa to lôžkových vozňov č. 8 a 9 vo vlakoch R 800/801 Poľana a lôžkového vozňa č. 380 vo vlakoch R 800/EC 282 a EC 283/R 801 na relácii Košice - Zvolen - Bratislava - Brno - Praha a späť,“ informoval hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

Štvordňové bloky výlukových prác budú trvať vždy od utorka 7.00 h do piatka 17.00 h, a to v dňoch 9. - 12. mája, 16. - 19. mája, 20. - 23. júna a 27. - 30. júna. Trojdňové bloky budú od utorka 7.00 h do štvrtka 17.00 h v termínoch 4. - 6. júla, 11. - 13. júla a 25. - 27. júla.

Okrem toho dôjde 23. a 24. mája k výluke medzi stanicami Veľká Ida - Čečejovce so zavedením náhradnej autobusovej dopravy.

Realizovaná modernizácia umožní na úseku trate Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou prevádzkovať aj elektrické jednotky, čím sa rozšíria možnosti vlakovej dopravy.