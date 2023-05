V Pavlovciach nad Uhom otvorili múzeum vysťahovalectva do Severnej Ameriky

„Múzeum mapuje spolkový život Slovákov a Rusínov v Amerike, máme 4000 artefaktov, ktoré svedčia o ich veľmi bohatom kultúrnom živote,“ uviedol zakladateľ múzea, historik Martin Javor. „Tretina národa sa nám vysťahovala bez akejkoľvek reflexie v slovenskej spoločnosti, to bol hlavný dôvod založenia. A druhým bolo, že slovenská menšina v Spojených štátoch končí, úplne sa asimilovala,“ doplnil s tým, že snahou bolo zachrániť kultúrne dedičstvo Slovákov v Amerike.

Prezentované artefakty sú z USA a Kanady, väčšina bola darom od krajanov, niečo sa podarilo kúpiť, vybaviť i zachrániť pred zánikom. Expozícia sa nachádza v zrekonštruovanom tzv. amerikánskom dome v miestnej časti Ťahyňa. „Je to dom postavený za peniaze zarobené v Amerike, my sme ho dali vyhlásiť za národnú kultúrnu pamiatku a podarilo sa nám ho zrekonštruovať presne, ako bol v roku 1892,“ priblížil Javor. Ťahyňa bola v minulosti samostatnou obcou, z ktorej sa takisto vysťahovali za more mnohí obyvatelia.

Súčasťou prezentácie je aj najväčšia zbierka stúh slovenských spolkov v Amerike, osobitná vitrína je venovaná bankárovi Michalovi Bosákovi, ktorý sa podpísal pod dolárovú bankovku. Vidieť napríklad aj uniformu amerického Slováka z československých légií z čias prvej svetovej vojny. „Financovali sme to z rôznych projektov a vlastných peňazí,“ uviedol zakladateľ múzea.

Vyše 4000 zbierkových predmetov podľa dočasne povereného ministra obrany Jaroslava Naďa vypovedá o časti histórie, ktorá doposiaľ nebola takto podrobne zmapovaná. „Ide o unikátne pamiatky a príbehy, ktoré sa s nimi spájajú,“ podotkol. Rezort obrany podporil projekt múzea prostredníctvom dotačnej schémy, a to v celkovej hodnote 40.000 eur.

Názov múzea Kasigarda je podľa historika slovenskou skomoleninou anglického Castle Garden, hlavnej brány imigračného úradu v New Yorku, ktorou musel prejsť každý imigrant. Expozícia je prístupná po telefonickej dohode.