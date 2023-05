Kolorektálny karcinóm: 4 prvotné príznaky, ktoré nesmú ignorovať ani mladí

Aj keď ste ešte neoslávili 50. narodeniny, treba si dávať pozor na symptómy rakoviny, ktoré sa objavujú u čoraz mladších ľudí. Ak vás trápi hnačka, bolesť brucha, krvavá stolica alebo anémia, mali by ste spozornieť a možno budete musieť podstúpiť vyšetrenie na kolorektálny karcinóm.

Podľa štúdie uverejnenej v časopise Journal of the National Cancer Institute sa totiž výskyt len jedného z týchto príznakov spája s takmer dvojnásobným rizikom vzniku rakoviny hrubého čreva a konečníka u dospelých mladších ako 50 rokov. Pri dvoch z týchto príznakov sa riziko rakoviny hrubého čreva viac ako strojnásobuje. A pri najmenej troch z týchto príznakov je riziko viac ako 6-násobne vyššie.

Kolorektálny karcinóm nie je len ochorenie postihujúce starších ľudí. “Ľudia mladší ako 50 rokov sa považujú za málo rizikových a nepodstupujú rutinný skríning kolorektálneho karcinómu," upozornil v stanovisku hlavný autor štúdie Yin Cao z lekárskej fakulty Washington University.

Podľa štúdie , ktorú zverejnila Americká spoločnosť pre rakovinu (ACS), bol zaznamenaný nárast v diagnózach kolorektálneho karcinómu u ľudí mladších ako 50 rokov o 9 percent v porovnaní s rokom 2020. Vďaka skríningu a lepším možnostiam liečby sa už niekoľko desaťročí znižuje úmrtnosť starších dospelých na rakovinu hrubého čreva a konečníka.

Rakovina hrubého čreva pred 45. rokom života je však častejšie diagnostikovaná v pokročilom štádiu s nižšími šancami na prežitie. Preto je dôležité venovať pozornosť týmto varovným príznakom. Mnohí sa však nenechajú vyšetriť, pretože nechcú podstúpiť invazívnu kolonoskopiu, ktorá si vyžaduje predchádzajúcu prípravu na vyprázdnenie čriev a potom nepríjemné vyšetrenie, ktoré je však možné absolvovať v anestéze.

V rámci štúdie vedci skúmali údaje o poistení 113 miliónov dospelých vo veku 18 až 64 rokov. Porovnali symptómy, ktoré sa vyskytli u 5 075 pacientov s rakovinou hrubého čreva do dvoch rokov pred ich diagnózou, so symptómami za rovnaké obdobie u podobných osôb, ktoré rakovinu hrubého čreva nedostali.

Štúdia zistila, že približne 1 z 5 ľudí s rakovinou hrubého čreva pociťoval v období od troch mesiacov do dvoch rokov pred diagnostikovaním rakoviny aspoň jeden z nasledujúcich príznakov:

Približne polovica ľudí s rakovinou hrubého čreva mala tieto príznaky počas troch mesiacov pred stanovením diagnózy.

Jedným z obmedzení štúdie je, že sa v nej použili záznamy poisťovne určené na vyúčtovanie zdravotnej starostlivosti, v ktorých môžu chýbať podrobnejšie zdravotné informácie o pacientoch. Je tiež možné, že niektorí ľudia mali príznaky, ktoré by mohli byť včasným varovaním pred rakovinou hrubého čreva, ale neboli uvedené v záznamoch poisťovne.

Každý bez ohľadu na vek by si mal uvedomiť, že príznaky, ako sú pretrvávajúce bolesti brucha a krvácanie z konečníka, ako aj laboratórne testy, ktoré ukazujú anémiu, môžu byť príznakom kolorektálneho karcinómu. Ak máte niektorý z týchto príznakov, mali by ste sa poradiť s lekárom.

Návšteva lekára nemusí nevyhnutne viesť ku kolonoskopii, uviedol spoluautor štúdie doktor Samir Gupta, profesor medicíny na Kalifornskej univerzite v San Diegu:

"V mnohých prípadoch sa pacient a lekár môžu rozhodnúť, že pravdepodobnou príčinou je iná diagnóza ako rakovina hrubého čreva, a pokračovať v diagnostike a liečebnom pláne, ktorý nezahŕňa kolonoskopiu. Ak táto liečba zaberie do mesiaca alebo dvoch, potom by ďalšie vyšetrenie na rakovinu s najväčšou pravdepodobnosťou nebolo potrebné, hovorí Gupta. Ak pôvodný liečebný plán nezaberá a príznaky pretrvávajú, potom by sa mala dôrazne zvážiť kolonoskopia na vylúčenie kolorektálneho karcinómu.”