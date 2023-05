Hrabko: Ak poslanci nebudú mať v lete kde rokovať, rozhodne Kollár

Ak by sa počas leta iniciovala mimoriadna schôdza parlamentu, poslanci by nemuseli mať pre rekonštrukciu kde rokovať. Bude tak v kompetencii predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) rozhodnúť, kde a v akom čase budú rokovať. V TASR TV na to poukázal publicista Juraj Hrabko s tým, že to môže to byť v kinosále NR SR, budove starej Národnej rady alebo aj niekde v kaštieli, či na lúke.

Možnosť iniciovania mimoriadnej schôdze aj v prípade, že by v rokovacej sále NR SR prebiehala rekonštrukcia, pripustil predtým v TASR TV predseda Smeru-SD Robert Fico. Hrabko reagoval, že na zvolanie mimoriadnej schôdze stačia podpisy tridsiatich zákonodarcov a poslanecký klub Smeru-SD má 27 členov. „OĽANO to má ešte jednoduchšie, to má samo viac ako 30 poslancov. Ostatné strany to také jednoduché nemajú,“ poznamenal Hrabko.

Pripomenul, že množstvo poslancov podalo na aktuálne rokovanie parlamentu návrhy, ktorých hlavným zmyslom je v predvolebnej kampani medializovať nejakú tému. Väčšinu z nich poslanci môžu presunúť na poslednú riadnu schôdzu v júni.

Ak by na tejto schôdzi aj prešli prvým čítaním, druhé už nebude mať kedy prebehnúť, keďže sa žiadna ďalšia riadna schôdza parlamentu v tomto volebnom období neplánuje. Návrhy zákonov by sa v novom volebnom období už neriešili. Ak by sa však poslancom v priebehu leta podarilo zvolať mimoriadnu schôdzu NR SR, situáciu by to menilo.

„Faktom je, že ak 30 poslancov podá návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze NR SR, predseda parlamentu ju musí zvolať. O jej ďalšom osude potom rozhodne hlasovaním väčšina poslancov. Ale v predvolebnej kampani ide primárne o to, aby sa o téme mimoriadnej schôdze hovorilo,“ poznamenal.

Hrabko zhodnotil aj spájanie mimoparlamentnej strany Demokrati Eduarda Hegera so vznikajúcou stranou Dobrý deň Slovensko. Demokratov posilnia zakladateľ strany Ján Šubák i ďalšie osobnosti strany. Kandidátnu listinu Slovenskej národnej strany po Tomášovi Tarabovi (Život-NS) zase doplnia aj kandidáti zo strany Slovenský patriot Miroslava Radačovského.

„Považujem za normálne, že Andrej Danko a SNS ako mimoparlamentná strana sa chce dostať do parlamentu, a preto zbiera malé politické subjekty. Na rozdiel od Hegera a ďalších členov vlády, ktorý by mali predsa len hrať inú politickú ligu,“ konštatoval Hrabko s tým, že strana Dobré ráno Slovensko nefiguruje v registri politických strán, takže by považoval za korektnejšie hovoriť o vstupe osobností na kandidátnu listinu Demokratov ako o spájaní politických strán.

Stranu Mikuláša Dzurindu Modrí - Európske Slovensko Ministerstvo vnútra (MV) SR zaregistrovalo na základe petície s 12.861 podpismi občanov. „Čo sa týka modrých, myslím si, že ich čas ešte príde. Sú zaregistrovaní, teraz by ich mal čakať snem, kde si ustanovia orgány a schvália program. A potom môžu viesť oficiálne rokovania o predvolebnej spolupráci, ak ich budú chcieť. Mikuláš Dzurinda ešte môže zohrať značnú úlohu v tom, ako bude vyzerať budúci parlament,“ uzavrel Hrabko.