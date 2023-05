Dnes prebehne korunovácia britského kráľa Karola III., súčasťou budú tradície staré vyše tisíc rokov

Britský kráľ Karol III. a jeho manželka Kamila budú v sobotu korunovaní vo Westminsterskom opátstve v Londýne. V tomto chráme korunujú anglických kráľov od roku 1066, Karol bude v poradí štyridsiatym. Súčasťou korunovácie budú tradície staré vyše tisíc rokov, informuje TASR.

Ceremónia vo Westminsterskom opátstve sa začne o 11.00 h miestneho času (12.00 SELČ) a potrvá približne dve hodiny. Cirkevnému obradu bude predchádzať sprievod, ktorý sa začne pred Buckinghamským palácom a skončí sa pred západnými dverami Westminsterského opátstva.

Obrad vo Westminsterskom opátstve povedie anglikánsky canterburský arcibiskup Justin Welby a bude pozostávať z piatich častí – predstavenia kráľa, zloženia prísahy, pomazania, investitúry a nasadenia koruny, intronizácie a prijímania sľubov vernosti.

Vôbec prvýkrát vyzve arcibiskup k zloženiu sľubu vernosti kráľovi všetkých Britov sledujúcich korunováciu v televízii, rozhlase či prostredníctvom online prenosu. Po zložení prísahy bude na menšej a jednoduchšej ceremónii korunovaná kráľovná-manželka Kamila.

Po skončení cirkevného obradu sa kráľ s kráľovnou vydajú vo väčšom sprievode, v ktorom bude aj približne 4000 príslušníkov ozbrojených síl, späť do Buckinghamského paláca. Na záver korunovácie kráľ s kráľovnou a ďalšími členmi kráľovskej rodiny pozdravia z balkóna Buckinghamského paláca verejnosť na bulvári The Mall a pozrú si slávnostný prelet viac než 60 vojenských lietadiel.

Karolova korunovácia bude menšia a menej pompézna ako korunovácia jeho matky kráľovnej Alžbety II. v roku 1953. Na cirkevnom obrade sa zúčastní vyše 2000 hostí. Zastúpených bude viac než 200 krajín, Slovensko bude reprezentovať prezidentka Zuzana Čaputová.

Očakáva sa, že v Londýne sa počas korunovačného víkendu zhromaždí dav fanúšikov kráľovskej rodiny. Podľa televízie BBC budú v sobotu otvorené britské pohostinstvá a reštaurácie o dve hodiny dlhšie a mnohé usporiadajú podujatia venované korunovácii.

Na druhý deň by sa mali zísť susedské či iné komunity po celej Británii na spoločnom obede. Korunovačné oslavy budú pokračovať v nedeľu večer veľkolepým korunovačným koncertom na hrade Windsor, kde vystúpi napríklad britská skupina Take That, americká speváčka Katy Perry či taliansky operný spevák Andrea Bocelli.

Na pondelok bol v Británii vyhlásený štátny sviatok a bude venovaný zvýšeniu povedomia o práci dobrovoľníkov.