Budaj je po kontrole Reko Recycling pripravený vyvodiť aj osobnú zodpovednosť

Dočasne poverený minister životného prostredia Ján Budaj neplánuje nateraz pre medializovanú kauzu firmy povereného agroministra Samuela Vlčana Reko Recycling odstúpiť z ministerského postu. Po kontrole dotácie pre Vlčanovu firmu a po prípadnom pochybení envirorezortu je však pripravený vyvodiť osobnú zodpovednosť. Budaj tak reagoval v piatok na brífingu potom, čo ho viaceré strany vyzvali na odstúpenie z funkcie.

Priblížil, že ministerstvo financií vykoná v kauze dôkladnú kontrolu. „Kontroly de facto začali, zrejme začnú v utorok (9. 5.). Ak by sa preukázali pochybenia na strane Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR, som pripravený z toho vyvodiť aj osobnú zodpovednosť. Som však presvedčený na základe poznatkov, ktoré mám, že moji pracovníci ma nepodvádzali a postupovali v zmysle zákona,“ spresnil Budaj.

Odstúpenie z funkcie ministra by Budaj podľa svojich slov „považoval za podraz dočasne poverenému premiérovi Eduardovi Hegerovi, ktorý je odhodlaný túto garnitúru držať do volieb“. „Tento podraz by som mu nechcel urobiť,“ podčiarkol.

Budaj vysvetlil, že o dotácii pre Reko Recycling sa dozvedel už v apríli. „Ja som sa o tom, že by bol pán Vlčan spojený s nejakými eurofondami, dozvedel 20. apríla z článku, ktorý som si prečítal na stránke odpady-portal.sk. Na základe tohto článku, ktorého pravdivosť som si okamžite overil, som sa obrátil na pána Vlčana s osobným listom, kde som prejavil názor, že toto považujem nie za nezákonné, ale za reputačné riziko,“ povedal. Listom z 21. apríla, ktorý podľa svojich slov poslal aj dočasne poverenému premiérovi, Vlčana požiadal o jednostranné odstúpenie od zmluvy o pridelení dotácie.

Budaj reagoval aj na krok šéfa slovenskej diplomacie Rastislava Káčera, ktorý požiadal prezidentku Zuzanu Čaputovú o odobratie poverenia viesť rezort zahraničných vecí. „S pánom Káčerom som sa rozprával pred pár dňami. Uisťujem, že to s tými vecami (Vlčanovou dotáciou, pozn. TASR) vonkoncom nesúvisí. Je to jeho osobné rozhodnutie a on určite dá vysvetlenie,“ dodal Budaj.

MŽP 3. mája priblížilo, že Vlčanova firma podala žiadosť spolu s ostatnými žiadateľmi ešte pred rokom a žiadosť posudzovali hodnotitelia pridelení žrebom. „Vedenie Sekcie environmentálnych programov a projektov MŽP SR konštatovalo, že pri žiadosti spoločnosti Reko Recycling prebehlo hodnotenie v súlade s pravidlami EÚ pre poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP),“ uviedlo MŽP.

Envirorezort dodal, že hoci zmluva o poskytnutí príspevku bola podpísaná Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP) ešte v závere minulého roka, spoločnosti neboli zatiaľ uvoľnené žiadne finančné prostriedky. SAŽP skúma prostredníctvom európskeho systému ARACHNE aj riziká súvisiace s konečným užívateľom výhod.

Keďže opozícia spochybňuje vylúčenie väčšiny uchádzačov o NFP, minister životného prostredia rozhodol, že priebeh administratívneho a odborného posudzovania žiadateľov o NFP, ktorí sa prihlásili v 17. kole 16. výzvy podporujúcej opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov, bude podrobený auditu.

Z ôsmich žiadateľov o NFP neprešli administratívnym hodnotením traja žiadatelia, keď dvaja nepredložili na výzvu o doplnenie požadované dokumenty a jeden ich predložil, ale po lehote. Zo zvyšných piatich ale štyria neprešli odborným hodnotením.