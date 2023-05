Premiér hovorí o výmenách vo vláde

Odmieta úradnícku vládu, vidí za ňou nestabilitu. Heger hovorí aj o výmenách vo vláde. Konkrétne návrhy riešení nešpecifikoval, chce ich predostrieť prezidentke Zuzane Čaputovej, s ktorou sa má stretnúť začiatkom budúceho týždňa.

Heger chce zabezpečiť také riadenie rezortov, ktoré bude vedieť pokračovať v reformách, aby Slovensko zbytočne nestagnovalo. „Som otvorený akémukoľvek riešeniu, ktoré prinesie stabilitu a pokoj,“ povedal pre TASR.

„Ja som povedal, k výmenám príde, všetko je otvorené, ale dôležitý je cieľ,“ vyhlásil Heger s tým, že dovládnuť musí vláda, ktorá bude schopná pokračovať vo všetkých rozbehnutých aktivitách a plniť ich až do predčasných volieb. „Potrebujeme nájsť ľudí, ktorí budú vedieť túto krajinu viesť tak, aby zabezpečili kontinuitu. Myslím si, že dnes je vo vláde viacero takýchto ľudí. Čiže áno, môžeme sa rozprávať o nejakých výmenách, ale s pani prezidentkou ako prvou,“ priblížil.

Heger zopakoval, že úradnícka vláda ohrozí stabilitu Slovenska. Odmietol, že by vo štvrtkovom (4. 5.) prejave šlo o nátlak na prezidentku, aby úradnícku vládu nevymenovala. Súčasní ministri majú podľa neho nad sebou politické vedenie, ktoré by úradnícka vláda nemala. V čase kríz nemožno podľa neho odovzdať vládnutie ľuďom, ktorí nemajú skúsenosti ani kontakty. „Už nechcem mať s týmto chaosom nič spoločné,“ povedal s tým, že sa chce na rokovaniach s prezidentkou sústrediť na to, ako zabezpečiť stabilitu a pokračovanie reforiem, investícií a doručovanie pomoci ľuďom.