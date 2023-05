Video: Nočná mora rodičov: Kočík s dieťaťom sa spustil z kopca a rútil sa na rušnú cestu

Zábery z Hesperie v Kalifornii ukazujú, ako sa kočík rúti po šikmej príjazdovej ceste priamo na cestu s rušnou premávkou.

Žena počas veterného dňa vykladala auto, keď sa jej kočík s dieťaťom rozbehol z kopca. Zdalo sa, že je na dosah, no zrazu sa potkla a spadla na zem. Kočík však nezastal. Našťastie sa objavil hrdina, ktorý zachránil situáciu. Len pár metrov predtým, ako by sa kočík dostal na frekventovanú cestu, ho zachytil. Podľa NBC Los Angeles sa hrdinom stal bývalý bezdomovec Ron Nessman.

Ron Nessman išiel z pracovného pohovoru v neďalekej reštaurácii Applebee's, keď zbadal ženu aj rútiaci sa kočík. Povedal, že vedel, že sa môže ku kočíku dostať a je vďačný, že sa mu to podarilo. „Nechcel by som vidieť, čo by sa stalo, keby som tam nebol,” povedal pre NBC.

Žena sa podľa neho snažila zo všetkých síl vstať, no nedalo sa jej. Krvácali jej kolená, stále bola v šoku a plakala.

Svedkom drámy bola aj jeho sestra Donna Gunderson, ktorá bola v tom čase na neďalekej terase. Incident by mal slúžiť ako ponaučenie, že treba zablokovať kolesá na kočíku, povedala, najmä počas silného vetra.

Nessman sa nedávno presťahoval k svojej sestre po tom, čo bol asi osem rokov bezdomovcom.