SKSaPA: Pôrodná asistentka by mala byť uznávaná ako plne zodpovedný zdravotnícky pracovník

Pri príležitosti piatkového Medzinárodného dňa pôrodných asistentiek na to upozornila Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA). Poukázala, že v rámci praxe pôrodných asistentiek evidujú niekoľko pozitívnych zmien, no stále existuje viacero možností, ako povolanie zatraktívniť.

„Pôrodná asistentka je vzdelaná, odborne pripravená profesionálka, ktorá je pripravená využívať modely starostlivosti, ktorými buduje dôveru a individuálny prístup, čo v neposlednom rade výrazne podporuje zdravotnícky systém krajiny. Mala by byť uznávaná ako plne zodpovedný zdravotnícky pracovník, ktorý pracuje ako partner ženy, poskytuje jej potrebnú podporu, starostlivosť a rady v priebehu tehotenstva, pôrodu a v šestonedelí,“ skonštatovala.

Komora víta, že rezort zdravotníctva uverejnil vo vestníku novú koncepciu pôrodnej asistencie. Tá hovorí o tom, že pôrodná asistencia je samostatná vedná disciplína a jej cieľom je zlepšenie zdravia populácie skvalitnením úrovne poskytovanej starostlivosti žene, deťom a rodinám.

Prax pôrodných asistentiek môže podľa SKSaPA zlepšiť aj schválená novela zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti, ktorá má ženám zabezpečiť návštevy pôrodnou asistentkou pred pôrodom a po ňom, ktoré budú uhrádzané z verejného zdravotného poistenia. „Nemyslíme si však, že dve návštevy v predpôrodnom a dve návštevy v popôrodnom období sú dostačujúce. Tento krok považujeme iba za začiatok potrebných zmien, ktoré si prax vyžaduje,“ doplnila.

Komora za dôležité okrem iného považuje stanovenie štandardizovaných postupov pre pôrodnú asistenciu pri práci so ženami. Treba podľa jej slov presne popísať podmienky, obsah a rozsah návštev tak, aby boli chránené ženy i pôrodné asistentky. „Tento štandard by mal byť aj dôležitou súčasťou v rámci dojednávania praktických podmienok pri uzatváraní zmlúv so zdravotnými poisťovňami, pre úhradu výkonov pôrodných asistentiek,“ dodala.