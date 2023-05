Návrh zákona Smeru-SD zníženiu cien potravín nepomôže, tvrdí Viskupič

Povedal to poslanec Národnej rady (NR) SR Marián Viskupič (SaS) v rozprave k novele zákona o cenách a štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, o ktorom v piatok od rána diskutujú poslanci.

Novela upravuje kompetencie Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) a niektorých ministerstiev pri výkone cenovej kontroly a konaní o porušení cenovej disciplíny. Predložili ju poslanci z opozičnej strany Smer-SD.

„Snaha je legitímna, ale takto to nefunguje,“ povedal Viskupič s tým, že novela zákona je neefektívna a jej schválenie by mohlo priniesť viac byrokracie. Riešenie vidí v nezasahovaní do cenovej politiky. Ako negatívny príklad použil Maďarsko, v ktorom sa ceny snažili regulovať, ale podľa poslanca to nevyšlo. Štát má podľa neho vytvárať podmienky na čo najväčšiu konkurencieschopnosť.

Viskupič sa zároveň vyjadril, že za vysokou infláciou je množstvo nových peňazí, ktoré v uplynulých rokoch pustili do obehu centrálne banky. Návrhmi zákonov zo strany Smeru-SD sa problém vysokých cien podľa neho teda nevyrieši. Nevýhodu vidí aj v tom, že zákon pripravuje nové úlohy viacerým inštitúciám. To by mohlo viesť k tomu, že by mohli byť potrební noví zamestnanci a štát by tak musel nájsť zdroje.

Predseda strany Smer-SD Robert Fico sa v reakcii na vystúpenie Viskupiča naopak vyjadril, že v Maďarsku je podstatná časť potravín lacnejšia ako na Slovensku. Regulácia cien je podľa neho potrebná a úloha štátu pri regulácii sa podľa neho odmieta z ideologických, a nie racionálnych dôvodov.