Takto bude prebiehať korunovácia britského kráľa Karola III.

Korunovácia sa skladá z cirkevného obradu a slávnostného predstavenia nového kráľa verejnosti. TASR na základe informácií britských televízií BBC a Sky News prináša prehľad všetkého, čo sa bude v sobotu diať.

Korunovačná ceremónia vo Westminsterskom opátstve sa začne o 11.00 h miestneho času (12.00 SELČ) a potrvá približne dve hodiny. Cirkevnému obradu bude predchádzať sprievod, ktorý vyrazí od Buckinghamského paláca a povedie k západnej bráne Westminsterského opátstva.

Obrad vo Westminsterskom opátstve povedie anglikánsky canterburský arcibiskup Justin Welby a bude pozostávať z piatich častí – predstavenia kráľa, zloženia prísahy, pomazania, investitúry a nasadenia koruny, intronizácie a prijímania sľubov vernosti. Následne bude korunovaná kráľovná-manželka Kamila.

Predstavenie kráľa

V strednej časti Westminsterského opátstva, ktoré je postavené na pôdoryse kríža, bude kráľ Karol predstavený ľudu. Postaví sa k 700 rokov starej korunovačnej stolici a postupne sa čelom otočí na štyri strany kríža, ktorý vytvárajú chrámové lode. Následne ho vyhlásia za „nesporného kráľa“ krajiny. Táto tradícia siaha do čias Anglov a Sasov a je spojená s procedúrami Witanu, rady starších, ktorá slúžila ako poradný orgán kráľov.

Prísaha

Pred zložením prísahy arcibiskup Welby uzná zastúpenie viacerých vierovyznaní v Spojenom kráľovstve a za anglikánsku cirkev prisľúbi, že sa bude usilovať o zabezpečenie podmienok, aby veriaci z rozličných náboženstiev mohli slobodne praktizovať svoju vieru. Následne vyzve kráľa, aby zložil prísahu.

Zákon z roku 1688 vyžaduje od kráľa prísahu, v ktorej sa zaväzuje vládnuť podľa zákona a podporovať anglikánsku cirkev. Jednotlivé časti prísahy sú sformulované do otázok, na ktoré bude Karol odpovedať s rukou položenou na Biblii.

Kráľ okrem toho zloží ešte jednu prísahu, v ktorej sa vyhlási za „verného protestanta“.

Pomazanie

Z kráľa snímu korunovačné rúcho a posadí sa korunovačnú stolicu. Canterburský arcibiskup následne urobí špeciálnym korunovačným olejom kráľovi na hlavu, hruď a ruky krížik. Pomazanie má poukázať na svetské i duchovné postavenie vládcu, ktorý je zároveň hlavou anglikánskej cirkvi.

Kráľ bude mať počas pomazania oblečenú len jednoduchú bielu košeľu, čím dá najavo, že pred Boha predstupuje ako jeho služobník.

Pomazanie prebehne za plátnom, keďže tento okamih sa považuje za najposvätnejšiu časť celého obradu.

Investitúra

Panovník najskôr dostane do rúk korunovačné insígnie vrátane kráľovského jablka, korunovačného prsteňa či žeziel s krížom a holubicou. Následne arcibiskup Welby položí Karolovi na hlavu korunu svätého Eduarda. Kráľ ju bude mať v tejto chvíli na hlave prvý a posledný raz v živote. Zároveň sa na dve minúty rozozvučia zvony Westminsterského opátstva, zaznejú fanfáry a na mnohých miestach v Spojenom kráľovstve odpália slávnostné delostrelecké salvy.

Intronizácia a skladanie sľubov vernosti

V poslednej časti ceremónie sa kráľ posadí na trón a ujme sa vlády. Tento rituál má korene v dávnych korunováciách, keď kráľa korunovali na vŕšku a následne ho vyzdvihli šľachtici na plecia, aby ho mohli všetci vidieť.

Po usadení sa na trón tradične vzdávajú kráľovi hold ostatní členovia kráľovskej rodiny a iní šľachtici tak, že mu prisľúbia vernosť a pobozkajú pravú ruku. Jediným kráľovským vojvodom, ktorý si pred panovníka v sobotu kľakne a sľúbi mu vernosť, bude následník trónu, Karolov syn princ William.

Sľub vernosti tentoraz nebudú skladať ďalší šľachtici. Namiesto toho arcibiskup po prvýkrát vyzve na pripojenie sa k sľubu vernosti všetkých prítomných aj tých Britov, ktorí budú obrad sledovať prostredníctvom televízneho či rozhlasového prenosu. Podľa organizátorov ide o dôležitú zmenu v korunovačnej tradícii.

Korunovácia Kamily

Po vzdaní úcty kráľovi prebehne pomazanie, korunovácia a intronizácia kráľovnej-manželky Kamily. Pôjde o jednoduchší obrad, kráľovná-manželka nebude skladať ani prísahu.

Jej pomazanie neprebehne v skrytosti ako v prípade kráľa. Na hlavu jej arcibiskup položí korunu kráľovnej Márie. Je to po prvýkrát, čo na korunováciu kráľovnej-manželky nevyrobili novú korunu, ale použijú doterajšiu.

Na záver obradu prijmú Karol s Kamilou eucharistiu. Potom sa postavia zo svojich trónov a prejdú do Kaplnky svätého Eduarda, ktorá sa nachádza za hlavným oltárom. Tu Karolovi snímu korunu svätého Eduarda a na hlavu mu položia britskú imperiálnu korunu, ktorú bude mať aj počas sprievodu smerujúceho späť do Buckinghamského paláca. Na záver kráľ s kráľovnou a ďalšími členmi kráľovskej rodiny pozdravia z balkóna Buckinghamského paláca verejnosť na bulvári The Mall.