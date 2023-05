Finalizujú sa zmluvy v súvislosti s obnovou nemocníc

Hlas-SD vyzval prezidentku, aby nepodľahla verejnému vydieraniu Hegera

Prezidentka SR Zuzana Čaputová, by nemala podľahnúť verejnému vydieraniu dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera a mala by vymenovať úradnícku vládu. Vyzýva na to mimoparlamentná strana Hlas-SD.