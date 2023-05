Šokujúce zistenia: V týchto druhoch mäsa našli smrteľné superbaktérie

Výskum ukázal, že takmer polovica mäsových výrobkov v supermarketoch môže obsahovať potenciálne smrteľné "superbaktérie" odolné voči antibiotikám. Výskumníci v Španielsku tvrdia, že objavili multirezistentné kmene E. coli v 40 % kuracích, morčacích, hovädzích a bravčových výrobkov, ktoré sa predávajú v obchodoch v celej krajine. Vo veľkej časti výrobkov našli kmene E. coli, ktoré môžu u ľudí spôsobiť závažné infekcie. Zistenia boli prezentované na Európskom kongrese klinickej mikrobiológie a infekčných chorôb v Dánsku.

Vedci zároveň tvrdia, že rezistencia voči antibiotikám dosahuje na celom svete nebezpečne vysokú úroveň. V celosvetovom meradle infekcie odolné voči liekom ročne zabijú približne 700 000 ľudí. Podľa odhadov by sa tento počet mohol bez účinnej obrany do roku 2050 zvýšiť na 10 miliónov. Aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) považuje baktérie odolné voči antibiotikám za jednu z najväčších hrozieb pre verejné zdravie, ktorým ľudstvo čelí.

Baktérie odolné voči liekom sa môžu šíriť zo zvierat na ľudí prostredníctvom potravinárskeho priemyslu. Údaje o množstve baktérií odolných voči antibiotikám zistených v potravinách však vo všeobecnosti nie sú k dispozícii. Španielsky tím navrhol sériu experimentov na presné meranie hladín multirezistentných a extraintestinálnych patogénnych Enterobacteriaceae - medzi ktoré patrí Klebsiella pneumoniae, E. coli a ďalšie baktérie, ktoré môžu spôsobiť sepsu alebo infekcie močových ciest.

Hrozba v oddelení s mäsom

Výskumníci analyzovali 100 mäsových výrobkov, vrátane 25 vzoriek kuracieho, morčacieho, hovädzieho a bravčového mäsa. Kúpili ich v náhodných supermarketoch v Oviede v roku 2020. Takmer tri zo štyroch mäsových výrobkov (73 %) obsahovali množstvo E. coli, ktoré bolo v rámci limitov bezpečnosti potravín.

Takmer polovica (49 %) však obsahovala multirezistentné baktérie alebo potenciálne patogénne kmene E. coli. Z tejto skupiny tím získal a charakterizoval 82 izolátov E. coli. Okrem toho získali tucet izolátov K. pneumoniae z 10 zo 100 mäsových výrobkov vrátane siedmich vzoriek kuracieho mäsa.

Výsledky ukazujú, že 40 zo 100 mäsových výrobkov obsahovalo multirezistentné E. coli. Najhoršie to bolo v prípade výrobkov z morčacieho mäsa (68 %) a kuracieho mäsa (56 %). Autori štúdie tvrdia, že vyšší výskyt kmeňov E. coli v hydine v porovnaní s hovädzím a bravčovým mäsom je pravdepodobne spôsobený rozdielmi v porážke a výrobe týchto mäsových výrobkov.

Celkovo viac ako štvrtina mäsových výrobkov (27 %) obsahovala potenciálne patogénne extraintestinálne E. coli. Tie obsahujú gény, ktoré umožňujú baktériám spôsobovať ochorenia mimo tráviaceho traktu. Doktorka Azucena Mora Gutiérrezová dodáva, že spôsobujú prevažnú väčšinu infekcií močových ciest, sú hlavnou príčinou sepsy a druhou hlavnou príčinou novorodeneckej meningitídy.

V štúdii sa zistilo, že jeden z mäsových výrobkov obsahoval E. coli s génom mcr-1, ktorý vytvára rezistenciu na antibiotikum kolistín. Lekári používajú tento liek na liečbu infekcií spôsobených baktériami, ktoré sú rezistentné voči všetkým ostatným antibiotickým liekom.

Zastavenie superbaktérií by sa malo začať už na farme

"Zásahy od farmy až po vidličku musia byť prioritou na ochranu spotrebiteľa. Napríklad zavedenie laboratórnych metód dohľadu, ktoré umožnia ďalšie štúdium vysoko rizikových baktérií (u hospodárskych zvierat a v mäse) a ich vývoja v dôsledku najnovších programov EÚ na obmedzenie používania antibiotík vo veterinárnej medicíne," uvádza v tlačovej správe Gutiérrezová.

Spotrebitelia by sa pri nákupe potravín mali snažiť ich držať v chlade na ceste zo supermarketu do domácnosti, mali by dôkladne variť mäso, správne ho skladovať v chladničke a vhodne dezinfikovať nože, dosky na krájanie a iné kuchynské náčinie používané na prípravu surového mäsa, aby sa zabránilo krížovej kontaminácii.