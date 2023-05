Hlas-SD vyzval prezidentku, aby nepodľahla verejnému vydieraniu Hegera

Prezidentka SR Zuzana Čaputová, by nemala podľahnúť verejnému vydieraniu dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera a mala by vymenovať úradnícku vládu. Vyzýva na to mimoparlamentná strana Hlas-SD.

Štvrtkové mimoriadne vystúpenie premiéra v RTVS vníma Hlas-SD ako zneužitie verejnoprávneho priestoru na politický tlak na hlavu štátu. Hlas-SD rovnako vyzýva prezidentku k razantnému politickému riešeniu politickej krízy. „Očakávam, že prezidentka Čaputová nepodľahne verejnému vydieraniu Eduarda Hegera a odoberie jeho vláde poverenie a vymenuje úradnícku vládu," uviedol predseda strany Peter Pellegrini. Podľa jeho slov, ak vydieraniu prezidentka podľahne, bude spoluzodpovedná za chaos a nárast radikalizmu v spoločnosti. „Heger a ministri si strážia svoje kšefty, kašlú na ľudí a preto musia odísť," doplnil. Priblížil, že vláda neponúkla žiadne riešenie v raste cien a tiež zlyhala v pomoci ľuďom zmietaných krízou. Heger v mimoriadnom príhovore oznámil, že si nevie predstaviť úradnícku vládu. Chce priviesť krajinu k predčasným voľbám ako premiér.