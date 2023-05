Riziko mŕtvice celosvetovo stúplo o 50 %. Takto sa pred ňou viete chrániť

Od roku 2005 sa podľa Svetovej zdravotníckej organizácie zvýšila pravdepodobnosť výskytu mozgovej príhody na celom svete o 50 %. V inej správe Svetovej organizácie pre mozgovú príhodu sa uvádza, že každý rok sa vyskytne až 12 miliónov nových prípadov mozgových príhod. Z týchto údajov vyplýva, že približne každý štvrtý človek na svete môže mať počas svojho života mozgovú príhodu.

Čo stojí za nárastom počtu mozgových príhod?

Cievnu mozgovú príhodu - zablokovanie prietoku krvi do mozgu - môže spôsobiť viacero rôznych faktorov. Neurológ May Nour vysvetlil: "Vo všeobecnosti existujú "modifikovateľné" rizikové faktory a "nemodifikovateľné" rizikové faktory. Napríklad genetika je nemodifikovateľný rizikový faktor. Niektorí ľudia sa narodia s génmi, ktoré majú vyššiu predispozíciu na mozgovú príhodu, a u nich je to zdedené." No drvivej väčšine mozgových príhod sa dá predchádzať stravou a inými zmenami životného štýlu. "Ide o modifikovateľné rizikové faktory, ktoré sa dajú prispôsobiť tak, aby sa riziko u človeka znížilo," povedal Nour. "Osemdesiatim percentám mozgových príhod sa dá predísť."

Zníženie rizika mozgovej príhody

Hoci vek zostáva najkritickejším rizikovým faktorom mozgovej príhody, významnú úlohu môže zohrávať aj strava. "Výskyt obezity na celom svete narastá a kvalita našej stravy sa znižuje," hovorí doktorka Dana Hunnesová, klinická dietologička v Ronald Reagan UCLA Medical Center. "Ľudia jedia viac spracovaných potravín. Je to globálny fenomén."

Na rozdiel od génov a veku je však strava modifikovateľným rizikovým faktorom. "Existuje mnoho vecí, ktoré môžu potenciálne zvýšiť riziko mozgovej príhody. Strava s vysokým obsahom živočíšnych bielkovín alebo strava, ktorá obsahuje potraviny s vysokým obsahom zápalových látok, zvyšuje riziko mozgovej príhody," povedala Hunnesová.

Zmena stravy môže výrazne znížiť riziko. Je potrebné sa vyhnúť rýchlemu občerstveniu a sladkostiam. Existujú špecifické diéty, ktoré sa odporúčajú na zníženie rizika mŕtvice. Stredomorská strava je pravdepodobne jednou z najlepších diét na zníženie rizika ochorenia. Rovnako strava bohatá na čerstvú zeleninu, ovocie a celozrnné výrobky. Okrem zdravej stravy existujú ak ďalšie kroky na zníženie rizika mozgovej príhody: