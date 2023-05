Koalícia chce od Vlčana vysvetlenia aj vzdanie sa nároku na dotáciu

Dočasne poverenému ministrovi pôdohospodárstva Samuelovi Vlčanovi to odkázala vicepremiérka a šéfka Za ľudí Veronika Remišová. Predseda parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslav Karahuta (Sme rodina) nepovažuje Vlčanovo rozhodnutie odísť z funkcie za správne. Tvrdí, že treba zistiť, či bol prísľub dotácie oprávnený. Ak to tak nie je, mali by to podľa neho riešiť orgány činné v trestnom konaní.

„Kolega Vlčan oznámil odchod z funkcie po tom, ako sa prevalila kauza s dotáciou pre jeho firmu. Pán kolega, nie odchod z funkcie, ale vzdanie sa nároku na dotáciu je riešením a signálom pre ľudí, že to s dôveryhodným vládnutím myslíte vážne,“ odkázala Vlčanovi na sociálnej sieti Remišová.

Karahuta si myslí, že Vlčanov odchod z funkcie spôsobí nervozitu a nespokojnosť farmárov, dodal, že na prácu rezortu prijímal pozitívne reakcie. Poslanec argumentuje, že viacero politikov má vlastné firmy. Zdôraznil, že Vlčan si nevyplatil dotáciu z vlastného rezortu. „Niekto tu žiadosť poslal, ale niekto tu žiadosť vyhodnotil a ten prísľub niekto musel dať. Nech sa postaví pred kamery ten, kto prísľub dal. Nech povie, na základe čoho bola dotácia prisľúbená, či to bolo oprávnené alebo neoprávnené,“ povedal Karahuta novinárom v parlamente.

Líder OĽANO Igor Matovič očakáva od Vlčana, ako aj od dočasne povereného ministra životného prostredia Jána Budaja podrobné vysvetlenie prípadu. „Žiadosť Samuela Vlčana o uvoľnenie z funkcie ministra pôdohospodárstva považujeme len za prvý krok k nezávislému vyšetreniu kauzy, v ktorej sa ocitol nominant Eduarda Hegera,“ napísal Matovič na sociálnej sieti. OĽANO tiež očakáva od prezidentky Zuzany Čaputovej, že Vlčanovi bezodkladne odoberie poverenie riadenia ministerstva.

Poslanec Juraj Šeliga reagoval, že Vlčan nemal nikdy o takúto dotáciu žiadať. Kritizoval reakcie niektorých členov bývalej koalície a prehadzovanie si zodpovednosti za nomináciu Vlčana. Zdôraznil, že žiadne peniaze neodišli a vykonajú sa kontroly. Úradnícka vláda by podľa jeho slov v tejto situácii znamenala chaos.

Dočasne poverený minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan (nominant OĽANO) vo štvrtok oznámil, že ponúkol odchod z funkcie pre medializovanú kauzu rodinnej spoločnosti, ktorá dostala štátnu dotáciu 1,4 milióna eur.