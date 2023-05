Gyimesi: Ak budem na kandidátke Aliancie, tak na 150. mieste

Rokovania ešte nie sú ukončené. Poslanec tvrdí, že problém s jeho osobou má zopár jednotlivcov z platformy Mosta-Híd.

Platformy Spolupatričnosť ani SMK nemajú podľa Gyimesiho problém s tým, aby kandidoval za Alianciu. „Je tu zopár politikov Mosta-Híd, ktorí to odmietajú, ktorí chcú rozdeliť kandidátku alebo minimálne na nej byť nechcú,“ povedal poslanec novinárom s tým, že on žiadne ultimáta nedáva a chce, aby na kandidátke boli všetci.

Rokovania sa podľa neho ešte neukončili, dohodli sa zatiaľ na 150. priečke. „Teraz sa dohadujeme na tom, aby ostatné platformy s tým boli v poriadku,“ doplnil. Problémy s jeho osobou považuje za žabomyšie vojny. Dodal, že rovnaké hodnoty, aké má on, má 50 percent strany, ako aj ďalší jednotlivci. „Ak sa boja, že preváži sociálno-konzervatívny rozmer strany, tak je na nich, aby ho vedeli vykompenzovať,“ reagoval na predstaviteľov Aliancie, ktorí s ním majú problém.

Tí, ktorí majú záujem, aby mala maďarská komunita po voľbách inštitucionálne zastúpenie v parlamente, budú podľa Gyimesiho na kandidátke Aliancie. Zároveň dodal, že ak by prijal ponuku lídra OĽANO Igora Matoviča a išiel by na ich kandidátku, rozdeľoval by Maďarov. Myslí si, že v tom prípade by sa Aliancia nedostala do parlamentu. Kandidatúrou za Alianciu teda podľa svojich slov nič nerozdeľuje, ale, naopak, spája. Gyimesi vylúčil, že by po prípadnej nedohode s Alianciou napokon šiel do volieb na kandidátke OĽANO.

Predseda Republikovej rady Aliancie László Sólymos už reagoval, že odmieta byť na jednej kandidátke s Gyimesim. Zároveň obviňuje SMK z podvodu voči spojencom. Za Gyimesiho presadzovaním vidí záujem úzkej skupiny ľudí vo vnútri strany, ktorá nerešpektuje stanovy ani konsenzus medzi platformami Aliancie, čo podľa neho môže reálne viesť k rozpadu.

Predstavitelia platformy Most-Híd deklarovali, že pri kandidátnej listine Aliancie nemajú výhrady voči kandidatúre členov SMK a Spolupatričnosti. Pripomenuli však, že podľa stanov strany možno predložiť zoznam kandidátov na republikovej rade až po schválení republikovým grémiom a o kandidátke nemôže rozhodnúť len predseda Aliancie.