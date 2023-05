Tajomstvo pôsobivej fotografie odhalené: Nie je to zlepenec, takto vznikla

Kenichi Ohno z prefektúry Saitama v regióne Kantō na Honšú, odfotografoval volavku brodiacu sa v plytkých vodách brehu rieky a prihlásil ju do 39. ročníka súťaže Japanese Nature Photo.

Aj keď to znie celkom obyčajne, táto fotka skutočne ľudí ohromila. Nešlo pritom ani tak o volavku, ale o kompozíciu fotografie. Na prvý pohľad sa totiž zdá, že vták bol vložený na dve rôzne pozadia: modré a oranžové s veľmi výraznou čiarou v strede.

While it may look at first glance like a composite image, this mind-bending picture by Kenichi Ohno and titled "Gap", is a real single-exposure photo and not the result of Photoshop manipulation



[read more: https://t.co/9iARJEsDYh] pic.twitter.com/0EjBS57Jiy