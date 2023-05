Ako odhaliť, či si pes nedoniesol domov kliešťa: Týchto 7 miest nesmiete zabudnúť skontrolovať

Osemnohé vonkajšie parazity sa živia cicaním krvi zo zvierat vrátane psov. Môžu byť nositeľmi mnohých druhov chorôb a v priebehu niekoľkých hodín po prisatí ich preniesť aj na vášho psa.

So stúpajúcimi teplotami rastie aj kliešťové riziko, ktoré neobchádza ani domácich miláčikov. Prevenciu kliešťov treba brať vážne, keďže prenášajú niekoľko smrteľných chorôb. Niektoré z týchto chorôb prenášaných kliešťami sa nedajú vyliečiť, preto je dôležité, aby ste pri kontrole a odstraňovaní kliešťov boli dôslední.

Nájsť kliešťa na psovi dá niekedy poriadne zabrať. Kliešte môžu byť kdekoľvek, ale vo všeobecnosti sa väčšinou skrývajú v jednej zo siedmich oblastí. Práve tieto miesta na psovi by ste mali preto po príchode domov poriadne skontrolovať.

Hlava a uši

Psy sú zvedavé a strčia hlavu do všetkého, takže nie je nezvyčajné, že si kliešte nájdu cestu na hlavu a do uší psa. S toľkými štrbinami a úkrytmi sú uši pre kliešťa dokonalou skrýšou.

Uistite sa, že skontrolujete vonkajšiu časť uší a tiež hlboko do ucha, pretože kliešte sa môžu prisať a zostať dlho nepovšimnuté.

Prsty na labkách

Keďže sa kliešte radi schovávajú, veľmi často ich môžete nájsť medzi prstami psa. Preto vždy skontrolujte oblasť medzi prstami aj spodnú časť labky pri vankúšikoch. Znakom, že sa niečo deje, môže byť aj olizovanie a hryzenie labiek.

Chvost

Spodná strana chvosta je pre kliešte skvelou skrýšou. Keďže väčšina majiteľov pravidelne nekontroluje spodnú stranu chvosta psa, najmä v blízkosti análneho otvoru, kliešť môže zostať nejaký čas nepovšimnutý. Ak má váš pes hustú srsť, mali by ste ju dôkladne prečesať a pritom hľadať.

Slabiny

Pri kontrole by ste určite nemali obísť ani oblasť genitálií vášho psa. Ide totiž o ďalšiu tmavú, vlhkú oblasť na tele, v ktorej sa kliešte naozaj radi zdržiavajú.

Očné viečka

Veľa kliešťov zostáva bez povšimnutia v blízkosti očných viečok, pretože sa dajú ľahko zameniť za niečo iné. Keď si potom majitelia uvedomia, že na očnom viečku ich psa je kliešť, tak už prešiel nejaký čas. To nie je ideálne, pretože čím dlhšie zostane kliešť prisatý, tým je pravdepodobnejšie, že dôjde k prenosu choroby.

Pod obojkom

Keďže mnohí majitelia nesnímajú obojok psovi každý deň, prisatého kliešťa si pod ním nemusia všimnúť aj pár dní. Niekedy odstránenie a kontrola samotného obojku zabráni prichyteniu kliešťa, ak sa pod ním len plazí. V každom prípade pre dôkladnú kontrolu kliešťov je dôležité aspoň na čas kontroly dať dole obojok.

Podpazušie

Kliešte sa prichytávajú aj na mieste, kde sa predné nohy spájajú s telom, mohli by sme to nazvať oblasťou podpazušia. Pes si tam len ťažko dosiahne a pre majiteľov je to dosť neviditeľné miesto.