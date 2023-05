Zelenskyj k útoku dronmi: Neútočíme na ruského prezidenta Vladimira Putina

„Neútočíme na (ruského prezidenta Vladimira) Putina ani na Moskvu, bojujeme na našom území. Bránime naše dediny a mestá,“ povedal Zelenskyj na tlačovej konferencii počas návštevy vo fínskom hlavnom meste Helsinki. Dodal, že potrestanie šéfa Kremľa Ukrajina prenechá súdu.

Zelenskyj tiež upozornil, že ukrajinské sily nemajú dostatok zbraní na to, aby ich mohli nasadiť na takéto incidenty, píše stanica CNN.

Na otázku novinárov, prečo Rusko obvinilo z údajného útoku Kyjev, Zelenskyj podľa Sky News konštatoval, že Putin potrebuje nájsť spôsob, ako motivovať Rusov čo sa týka pokračujúcej invázie na Ukrajine, keďže nemá „žiadne víťazstvá“ na bojisku.

Už predtým hovorca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak povedal, že Kyjev nemá nič spoločné s údajným útokom dronov na Kremeľ, ktorý Moskva označila za pokus o zabitie ruského prezidenta Vladimira Putina.

Ukrajina na Kremeľ neútočí, pretože to v prvom rade nevedie k riešeniu žiadnych vojenských cieľov, poznamenal Podoľak. Útok na Kremeľ by bol podľa neho mimoriadne nevýhodný v spojitosti s prípravou na ukrajinskú protiofenzívu a vyprovokoval by Rusko k ešte radikálnejším činom. Naznačil tiež, že tento útok bol zinscenovaný Moskvou.

Moskva v stredu oznámila, že zostrelila dve ukrajinské bezpilotné lietadlá, ktoré mierili na Kremeľ. Ten túto operáciu označil za „plánovaný teroristický čin“ a pokus o ohrozenie života prezidenta Ruskej federácie. Pri tomto incidente nezaznamenali škody ani zranenia.