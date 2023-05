Matovič odmieta, že provokoval LGBTI+ aktivistov na proteste

LGBTIQXYZ+ “ľudia” pred parlamentom … pred chvíľou som vyšiel z parlamentu smerom do našej centrály. V diaľke dolu na Zámockej som videl dav ľudí s dúhovými vlajkami. Oslovila ma pani, ktorá dav čakala, prehodili sme pár slov … následne ma oslovila redaktorka z Refreshera … opýtala sa pár otázok, na ktoré som je priebežne odpovedal. Vtom prišiel prvý človek z davu a začal na mňa poza chrbát redaktorky vyhukovať “ko…, ko…, ko…” … potom prišli ďalší a začalo vulgárne peklo, ktoré som ešte nevidel a ani nezažil. Krížom krážom ako totálni dezoláti začali na mňa súkať tie najvulgárnejšie nadávky, pľuť odzadu na sako a vyhrážať “skončil si, ja ťa zabijem!”. Po chvíli som vytiahol z vrecka mobil, že si tú oplzlú primitívnu bandu zvečním … v tom mi jeden orangutan vytrhol z ruky mobil … nakoniec sa mi časť vyčíňania primitívov podarilo aj tak nahrať … tak si ho vychutnajte aj vy. Chodím po Slovensku krížom-krážom a stretol som množstvo fanúšikov ĽSNS či Rebubliky … nikde som však nestretol pokope tak primitívnych, arogantných, vulgárnych a zlých ľudí, ako medzi týmito transrodovými aktivistami. Nikdy sa mi žiadny fanúšik ĽSNS či Republiky nevyhrážal do očí smrťou … až transrodový aktivista pred parlamentom. Po dnešku som o to viac presvedčený, že pred tímito “ľuďmi” musíme naše deti chrániť … a som násobne viac presvedčený, že by sme mali na Slovensku výrazne viac investovať do dostupnosti psychiatrickej pomoci. Pacientov kopa.