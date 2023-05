Neuveriteľný objav pod vodou: Potápači našli cintorín aj nemocnicu z 19. storočia

Vo vodách národného parku Dry Tortugas v oblasti Florida Keys objavili archeológovia pozostatky karanténnej nemocnice a cintorína z 19. storočia, informuje portál CBS News.

Malá nemocnica sa používala na liečbu pacientov so žltou zimnicou a ďalšími infekčnými chorobami vo Fort Jefferson v rokoch 1890 až 1900, uviedla National Park Service (NPS) v tlačovej správe.

Skupina, ktorá zahŕňala pracovníkov z National Park Service Submerged Resources Center, Juhovýchodného archeologického centra a postgraduálneho študenta University of Miami, urobila objav počas prieskumu cintorína Fort Jefferson, ktorý sa začal vlani v auguste.

Podľa NPS bol na podvodnom cintoríne Fort Jefferson doteraz identifikovaný iba jeden hrob. Teraz, keď archeológovia odkryli prvý hrob, sa však odborníci domnievajú, že v bývalej karanténnej nemocnici by mohlo byť pochovaných ešte viac jedincov. V pevnosti mohli byť pochované desiatky ľudí, väčšinou vojakov umiestnených v pevnosti.

