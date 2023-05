Horecký dohodol multirezortné stretnutie k téme žiakov z Ukrajiny

Pri riešení situácie sa inšpiroval v susedných krajinách, kde školskú dochádzku naviazali na vyplácanie sociálnych dávok.

Podľa Horeckého nie je dobré, aby ukrajinské deti len občas študovali online na ukrajinských školách. „Mám návrh vlastného riešenia. Inšpiroval som sa Čechmi a Poliakmi, ktorí naviazali školskú dochádzku na vyplácanie sociálnych dávok. V Česku je to napríklad tak, že kto o tieto dávky nepožiada, môže byť mimo systému, čiže nemusí chodiť do školy,“ vysvetlil Horecký po stredajšom rokovaní vlády.

Dočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) poznamenal, že toto opatrenie v Českej republike je dobré a na Slovensku by sme ho mohli zaviesť od nového školského roka.

„Inicioval som túto tému na vláde s tým, že som dohodol multirezortné stretnutie, kde to chceme riešiť. Nenavrhujeme ísť inštitútom povinnej školskej dochádzky ako je to pre slovenské deti preto, že je to naviazané na viacero rezortných aj mimorezortných predpisov a na vymožiteľnosť,“ povedal Horecký. Povinnosť navštevovať školu na území SR chce naviazať na povinnosť preregistrácie a na možnosť poskytovania sociálnych dávok. Ako doplnil, potrebuje ešte s ministrom Krajniakom a šéfom rezortu vnútra Romanom Mikulcom (OĽANO) v tejto veci rokovať.