Whisky s ľadom alebo vodou? Výskum ukázal, ako by ste mali piť tento nápoj

Pohárik dobrej whisky dokáže mnohých ľuďom spestriť večer, pričom často ju podávajú s ľadom alebo trochou vody. Vedci však upozorňujú, v akom prípade si už zážitok s pitia whisky zbytočne kazíte. Predpokladá sa, že pridanie malého množstva vody otvorí chuť nápoja. Podľa štúdie je tu však istá hranica, kedy je vody už priveľa, konkrétne je to asi 20 percent.

Tieto zistenia boli uverejnené v odbornom časopise Foods . Podľa expertov môže viac ako 20 % vody v poháriku spôsobiť, že nebudete vedieť skutočne rozpoznať chuť whisky a všetky nápoje v tejto skupine vám budú chutiť rovnako. Iba nároční degustátori by s takýmto množstvom vody dokázali rozlíšiť single malt škótsku whisky od amerického bourbonu.

Podľa výskumníkov môžu tieto zistenia pomôcť vysvetliť aj to, prečo sa stali také populárne väčšie kocky ľadu alebo ľadové guličky. Takto tvarovaný ľad umožňuje vychutnať si nápoj skôr, ako sa príliš zriedi.

"Ak si chcete vychutnať konkrétnu whisky, ukázalo sa, že by ste ju nemali riediť viac ako o približne 20 %," povedal hlavný autor štúdie Tom Collins z Washingtonskej štátnej univerzity. "Keď sa dostanete na pomer 60/40 whisky a vody, už sa whisky nedá rozlíšiť - začne voňať rovnako, a to nie je to, čo hľadáte.”

V rámci štúdie výskumníci chemicky analyzovali, ako prchavé zlúčeniny v 25 rôznych typoch whisky reagujú na pridanie vody. Zároveň požiadali vyškolenú skupinu 20 odborníkov, aby posúdili šesť z týchto whisky, tri škótske a tri bourbony. Pri oboch testoch sa zistilo, že pridanie malého množstva vody môže zmeniť vôňu whisky a po pridaní 20 % vody už začínajú mať všetky whisky rovnakú arómu.

Vedci tvrdia, že keďže vôňa a chuť sú často úzko prepojené, pravdepodobne to ovplyvní aj chuť destilátu. Vedci zistili, že pri 100 % whisky vedeli degustátori všetky whisky od seba ľahko rozlíšiť. Pri pomere whisky a vody 80/20 ešte dokázali rozlíšiť whisky v rámci jednotlivých skupín, ale po pridaní väčšieho množstva vody už to bolo náročnejšie.

Whisky alebo whiskey?

Nie je to len vec pravopisu. Označenie whisky, bez e, je vyhradené pre liehoviny destilované v Škótsku, Kanade alebo Japonsku. Whiskey s "e" sa používa pre destiláty vyrábané v Írsku alebo USA.

Chemická analýza ukázala podobné výsledky, ktoré poukazujú na zmeny prchavých zlúčenín, ktoré sa po pridaní vody dostali do priestoru nad kvapalinou. Whisky je zmesou zlúčenín, ktoré sa pohybujú od hydrofilných po hydrofóbne. Inými slovami, niektoré vodu priťahujú a iné ju odpudzujú. Pridaním vody sa hydrofóbne zlúčeniny whisky dostanú do tohto priestoru a hydrofilné zlúčeniny tam zostanú, čím sa zmení aróma tekutiny, tvrdia odborníci.

V štúdii sa zistilo, že chemická analýza sa zhoduje s dojmami degustátorov. Napríklad mnohé škótske whisky mali na začiatku dymovú, rašelinovú arómu, ale po zriedení sa posunuli k ovocnejšej aróme. "Zlúčeniny, ktoré sa spájajú s dymovou arómou, sa rozptýlili a nahradili ich zlúčeniny, ktoré sa spájajú s ovocnou arómou,” uviedol Collins.

Spočiatku sa americké bourbony spájali najmä s vanilkovou a dubovou vôňou, ale keď sa do nich pridalo viac vody, získali viac vôní kukurice a obilia, ktoré sa používa na ich výrobu.

Výskumníci uvádzajú, že zistenia môžu pomôcť výrobcom whisky lepšie pochopiť, ako budú ich zákazníci vnímať nápoj, ak sa rozhodnú pridať vodu alebo si ho dať s ľadom.