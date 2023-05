Video: Zombie živočích šokoval turistu. Toto sa dialo v jeho vnútri

V prírode nájdeme množstvo javov, ktoré vyzerajú krásne, ne môžu byť veľmi kruté. Príkladom je aj tento slimák, ktorý hrá farbami, no v skutočnosti prežíva niečo desivé. Ovládol ho totiž zákerný parazit.

Pestrofarebný slimák upútal pozornosť turistu Lin Ruiana, ktorý si všimol "zombie" tvora pri prechádzke v taiwanskom okrese Čang-chua. "Slimák vyzeral, akoby mal vo vnútri pestrofarebné neónové svetlá," uviedol turista pre Newsflare . "Neviem, čo to spôsobovalo, ale bolo to veľmi zvláštne. Štuchol som do neho palicou a on sa prevrátil."

Ruian zachytil na video jantarového slimáka tiež známeho ako jantarka obecná (Succinea putris). Podľa biológov sú tieto slimáky často hostiteľmi motolice podivnej. Tento parazit sa zmocní motorických neurónov v tykadlách suchozemských mäkkýšov. V nich sa začnú hýbať farebné a pulzujúce výbežky sporocysty, čo je vývojové štádium motolice.

Pohybom a žiarivými farbami parazit napodobňuje húsenicu, čím priláka hladné vtáky. Tie si na slimákoch pochutia a parazit dostane možnosť sa rozmnožovať prostredníctvom črevného traktu vtákov. Takto infikované slimáky sa správajú zvláštne, jednak sa dokážu pohybovať trikrát rýchlejšie ako zvyčajne a zámerne sa vystavujú nebezpečenstvu na horných častiach rastlín a na vyššie položených miestach.

Zaujímavé však je, že slimáky túto skúšku prežijú vďaka svojim regeneračným schopnostiam. Vtáky sa väčšinou zamerajú na pulzujúce tykadlá, ktoré najviac pripomínajú húsenicu a ulitu nechajú tak. Hostiteľovi potom vyrastú nové tykadlá a celý hororový príbeh sa môže začať odznova.