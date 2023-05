Hamran: Telové kamery pre policajtov nie sú pre mňa prioritou

V polícii chýbajú iné kľúčové veci, do ktorých by radšej investoval. Uviedol to v utorok na tlačovej konferencii.

Policajti mali testovaciu verziu telových kamier, ktorá sa im podľa Hamrana nie celkom osvedčila. „Netvrdím, že tie telové kamery nie sú dobré, ale pre mňa ako policajného prezidenta nie sú určite prioritou,“ povedal.

Hamran zároveň tvrdí, že telové kamery nie sú až také drahé, problém je s akvizičnými uzlami, medzi ktorými sa musia prenášať dáta. „Len samotný proces stojí desiatky miliónov eur. V tejto dobe si viem predstaviť tie financie, ktoré máme k dispozícii, prerozdeliť iným spôsobom, ako 100 miliónov investovať do telových kamier,“ skonštatoval.

Dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) povedal, že projekt nákupu telových kamier je momentálne vo fáze plánovania. Nastavenie špecifikácie pre verejné obstarávanie podľa neho nie je jednoduché, pretože sa majú nakúpiť aj iné kamery ako telové.

Telové kamery majú zaznamenávať činnosť polície pri kontakte s verejnosťou, najmä pri využívaní policajných oprávnení počas služobných zákrokov. Na ich zavedenie vyzývala ministerstvo vnútra ešte bývalá verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová aj jej nástupkyňa Mária Patakyová. Dôvodom boli viaceré policajné pátracie akcie v rómskych osadách, ako napríklad v roku 2013 v osade Budulovská pri Moldave nad Bodvou či v roku 2015 v obci Vrbnica v Michalovskom okrese.

Súťaž na kamerové systémy pripravovanú predošlým vedením Úrad pre verejné obstarávanie zrušil pre vážne deficity v transparentnosti a hospodárnosti. Súčasné vedenie rezortu spustilo prípravné trhové konzultácie na nákup telových kamier ešte v decembri 2021.