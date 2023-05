Automatický vstup do druhého piliera je už v platnosti

Spresnila, že do účinnosti vstúpila ďalšia časť novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení, a to pri vzniku prvého dôchodkového poistenia v prvom pilieri do veku 40 rokov. Zároveň sa zvyšuje hranica vstupu do druhého piliera pre tých, ktorí už sú dôchodkovo poistení, a to na dovŕšenie 40 rokov z 35 rokov. Uvedené osoby môžu do tohto piliera vstúpiť dobrovoľne.

Právna úprava sa týka hlavne študentov, ktorí končia štúdium a plánujú sa prvýkrát zamestnať po začiatku mája. „Rovnako sa automatický vstup dotkne osôb do 40 rokov, ktoré predtým nemali povinnosť platiť odvody na dôchodkové poistenie,“ uviedla Korenková. Následne si budú môcť do 180 dní zvoliť dôchodkovú správcovskú spoločnosť (DSS), inak ju vyberie Sociálna poisťovňa (SP).

Sporiteľ bude mať možnosť z tohto systému do dvoch rokov vystúpiť a zároveň bude mať právo doň opäť vstúpiť. „Veková hranica pre automatický vstup sa bude postupne zvyšovať rovnako, ako sa bude zvyšovať dôchodkový vek,“ doplnila hovorkyňa.

Uzavrela, že tým, ktorým vznikne nárok na automatický vstup do druhého piliera, zašle SP do 60 dní informačný list o tejto skutočnosti. Rovnako pošle ďalšie informácie najmä k možnosti uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s DSS podľa vlastného výberu alebo čo sa týka alternatívy vystúpenia z daného piliera.