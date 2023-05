Bratislavská krajská polícia dostala 25 nových áut

Ich nákup sa financoval z plánu obnovy. Policajtom ich v utorok odovzdal dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec.

Ministerstvo vnútra (MV) SR na základe verejného obstarávania zakúpilo 400 kusov vozidiel SUV. Cena auta je 67.546 eur s DPH, všetky stáli spolu viac ako 27 miliónov eur, priblížil štátny tajomník MV Tomáš Oparty.

„Vďaka plánu obnovy urýchlime obnovu a modernizáciu zastaraného vozového parku ministerstva, a tým znížime náklady na údržbu a servis. Takisto zvýšime bezpečnosť posádok a v neposlednom rade je to veľký skok k ekologizácii nášho vozového parku,“ poznamenal Oparty. Dodal, že nové autá spĺňajú prísne emisné normy.

Policajný prezident Štefan Hamran podotkol, že nové SUV vozidlá budú zaraďované iba na základné útvary polície. „Nikdy na základných útvaroch v histórii slovenskej polície neboli zaradené vozidlá tejto kategórie hromadným spôsobom, a najmä s takými parametrami, akými disponujú tu prítomné služobné vozidlá,“ uviedol Hamran. Dodal, že nové autá majú lepší prejazd terénom, lepšiu viditeľnosť a sú výkonnejšie.

Rezort tiež súbežne montuje nabíjacie stanice v rámci Slovenska. V rámci Bratislavského kraja sa podľa Opartyho do mesiaca vybuduje 61 nabíjačiek. Do dvoch mesiacov to bude 230 nabíjacích bodov v rámci SR.

Štátny tajomník doplnil, že vozový park Policajného zboru tento rok z plánu obnovy celkovo doplnia o 760 áut. Z toho bude 752 nízkoemisných a osem kusov s naftovým motorom.