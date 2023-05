Ako zistiť, že je horčica pokazená? Keď je takáto, už ju nejedzte

Ako spoznať či sa horčica pokazila? To sa dozviete v nasledujúcich riadkoch.

Životnosť horčice do značnej miery závisí od jej druhu, prísad a pochopiteľne aj podmienok skladovania. Typicky môžu neotvorené fľaše vydržať až dva roky, zatiaľ čo otvorené fľaše môžu vydržať v chladničke až jeden rok. Domáca horčica alebo tie s menším množstvom konzervačných látok však obvykle majú kratšiu trvanlivosť.

Trvanlivosť horčice

Horčica vyrobená z octu, prírodného konzervačného činidla, zvyčajne vydrží dlhšie ako horčica vyrobená z vody alebo iných tekutín. Rôzne druhy horčice, ako je dijonská horčica, medová horčica a celozrnná, môžu mať rôznu trvanlivosť kvôli svojim jedinečným prísadám a metódam prípravy.

Správne skladovanie rovnako môže výrazne ovplyvniť životnosť horčice. Otvorenú nádobu uskladňujte vždy v chladničke a tesne uzavretú.

Ako spoznať skazenú horčicu

Horčica je pomerne odolná omáčka, no aj tak sa môže skaziť. Pri podozrení by ste si mali všímať farbu, textúru, zápach a chuť.

Znakom kazenia môže byť to, že horčica stmavla alebo zmenila farbu. Taktiež aj zhluky či zhrubnutá textúra. Naznačuje to aj nepríjemný a kyslý zápach či zatuchnutá chuť.

Horčica časom vyschne alebo sa oddelia jej zložky, ale to je úplne normálne. Môžete to opraviť jednoduchým miešaním. Ak však nájdete na dne nádoby suchú hrudku, najlepšie je horčicu vyhodiť. Horčica síce vtedy ešte nie je pokazená, ale je to znak toho, že tekutina sa pomaly vyparuje a čoskoro vyschne.

Takto predĺžite životnosť horčice

Ak chcete maximalizovať životnosť horčice, zamerajte sa na správne skladovanie. Otvorené fľaše vždy uchovávajte v chladničke a uistite sa, že veko je pevne utesnené.

Neotvorené fľaše skladujte na chladnom a tmavom mieste, ako je špajza alebo skriňa. Horčicu vždy naberajte čistým riadom.