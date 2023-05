SaS odporúča presunúť peniaze určené na výstavbu nemocnice Rázsochy do regiónov

Zároveň vyzýva politické strany, aby sa zaviazali na riešenie otázky univerzitnej nemocnice v Bratislave v prípade, že sa po voľbách dostanú do vlády. Zástupcovia strany o tom informovali na utorkovej tlačovej konferencii.

Strana vyzýva vládu, aby priznala, že nová nemocnica sa v termíne postaviť nestihne. „Nemôžeme si dovoliť len preto, že si politici odmietajú priznať zodpovednosť, riskovať stratu 280 miliónov eur pre nemocnice. Túto sumu treba dať do regiónov na nemocnice a zdravotníctvo, na projekty, ktoré sú v lepšom štádiu rozpracovanosti a majú aspoň realistickú predstavu toho, že by sa dali stihnúť do júna 2026,“ povedal hlavný lekár Bratislavského samosprávneho kraja i kandidát strany na ministra zdravotníctva Tomáš Szalay.

Je podľa neho potrebné preveriť aktuálnu pripravenosť projektov. „Ak by zostali peniaze, lebo projekty dostatočne pripravené nie sú, preinvestujme ich ďalej do medicínskeho vybavenia regionálnych nemocníc,“ dodal.

SaS zároveň predstavila dokument, v ktorom sa majú politické strany zaviazať, že sa po voľbách budú venovať otázke novej univerzitnej nemocnice v Bratislave. „Zatiaľ máme podpisy dvoch predsedov politických strán. Jedným je Richard Sulík zo Sasky, druhým je Boris Kollár zo Sme rodina,“ ozrejmil Szalay. SaS komunikovala aj s Progresívnym Slovenskom, Hlasom-SD i Smerom-SD. „Prisľúbili, že sa téme budú venovať,“ doplnil. Komunikovať chcú s každou „relevantnou demokratickou politickou stranou“.

Strana zároveň vyzvala dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera, aby zabezpečil stretnutie a dohodu medzi Ministerstvom zdravotníctva SR, Univerzitnou nemocnicou Bratislava a Nemocnicou Bory o tom, ako bude zastrešovaná zdravotná starostlivosť v Bratislave.