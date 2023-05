Prejavy popôrodnej úzkosti či depresie má 15 až 20 percent žien

Projekt Vysmiata Duša Mamky ich kampaňou vyzýva, aby o svojich ťažkostiach po pôrode hovorili. TASR o tom informovala zakladateľka projektu Katarína Žilák.

„Z nedávneho českého výskumu k tejto téme vieme, že 75 percent žien, ktoré po pôrode prežívajú duševnú ťažobu, nevyhľadá pomoc. To je naozaj vysoké číslo. Preto prichádzame s osvetovou kampaňou, kde chceme motivovať ženy k tomu, aby si svoje ťaživé myšlienky nenechávali pre seba. Hovoriť o svojom prežívaní s podpornými blízkymi, odborníkmi či s nami vie byť prvým krokom k tomu, aby bolo žene ľahšie,“ priblížila Žilák.

Mnoho žien podľa jej slov o probléme nehovorí, pretože sa hanbia alebo majú pocit, že v tom sú samy. „Z doterajšej praxe môžeme povedať, že to najviac, čo ženy v popôrodnom období vyhľadávajú, je porozumenie, vypočutie a práve pocit, že v tom celom nie sú samy,“ ozrejmila Žilák.

Psychiatrička apeluje, aby sa ženy nebáli priznať si ťažkosti a hovoriť o nich. „Priznať nejaké ťažkosti je stále pre mnohých ľudí problém. Zo svojej praxe stále vnímam určitú bariéru medzi pacientom a psychiatrom. Pritom, ak by sa ženy nebáli, prišli by sa hoci len opýtať, mnohým ťažkostiam, ochoreniam by bolo možné predísť alebo ich včas zachytiť. Mnohokrát pomôže už aj to, že sa žena podelí o svoje ťažkosti so svojou rodinou či s kamarátmi,“ uviedla psychiatrička Štefánia Vaľovská.